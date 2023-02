Frühlingsgefühle erlaubt

Endlich wieder an die frische Luft: Dank Linda Apotheken macht der Frühling auch mit Allergien wieder Spaß

Die ersten Frühlingstage locken wieder vermehrt raus in die Natur. Na klar, die warmen Sonnenstrahlen tanken den Vitamin D Haushalt wieder auf und frische Luft tut dem Körper gut. Aber was, wenn sich die Luft doch nicht so frisch anfühlt und nur juckende Augen und verschnupfte Nasen hervorruft? Um Heuschnupfen-Symptomen den Kampf anzusagen, laufen vom 27. Februar 2023 bis 15. April 2023 die Beratungswochen „Frühlingsgefühle wieder erlaubt“ in den Linda Apotheken. Deutschlandweit begleiten sie Kund:innen mit fachkundigem Rat und ausgewählten Produkten kompetent durch die Pollenflugzeit. Zudem gibt’s attraktive Rabatt- und PAYBACK Coupons, ein Kreuzfahrt-Gewinnspiel und exklusive Telefonberatung über das Linda Gesundheitstelefon mit der Dipl. Psychologin Eva Zimmer.

Langsam streckt der Frühling seine Fühler aus und die ersten Knospen wachsen. Die Menschen freuen sich über wärmere Tage und verbringen wieder mehr Zeit im Freien. Doch nicht jede:r kann da entspannt aufatmen, denn Pollenflug und Heuschnupfen machen vielen das Leben schwer. Rund 15 Prozent der Erwachsenen leiden in Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) an Heuschnupfen. Der milde Jahresanfang 2023 sorgte zudem dafür, dass bereits die ersten Pollen durch die Luft flogen und Allergiereize auslösten.

Für Allergien ist es generell wichtig, den Auslöser zu kennen und ihn dann möglichst zu vermeiden. Bei Pollen ist das hingegen nicht so einfach. Wer auf Frühblüher reagiert, kann bereits im Februar Probleme damit kriegen. Ein Pollenflugkalender kann dabei helfen, sich auf die jeweilige Saison vorzubereiten. Generell ist es empfehlenswert, vor dem zu Bett gehen die Haare zu waschen und nachts das Fenster geschlossen zu halten.

Sind die Allergiesymptome bereits da, sollten sie sofort behandelt werden, damit sie nicht die unteren Atemwege erreichen. Die Linda Apotheken stehen da im Rahmen ihrer Beratungswochen unter dem Motto „Frühlingsgefühle wieder erlaubt“ mit zehn ausgewählten Produkten ihren Kund:innen zur Seite. Sie informieren beispielsweise über die richtige Therapie gegen gereizte Augen und verschnupfte Nasen.

Zusätzlich gibt es für die Kund:innen Rabatt- und PAYBACK Coupons sowie ein exklusives und hochwertiges Gewinnspiel. In Kooperation mit nicko cruises ist eine 15-tägige Kreuzfahrt auf dem Schiff VASCO DA GAMA rund um die Britischen Inseln für zwei Personen, inklusive Vollpension zu gewinnen.

Ein weiterer besonderer Service ist das Linda Gesundheitstelefon. Gesundheitsexpertin Eva Zimmer steht kostenlos für eine anonyme und individuelle Beratung zur Seite. Zu erreichen ist sie alle 14 Tage mittwochs von 12-19 Uhr unter der Telefonnummer 0800 546 32 20.

Weitere Informationen sowie eine Suchfunktion für Linda Apotheken in der Nähe gibt es unter www.linda.de

Das Prinzip ist einfach: Apotheker:innen haben sich zusammengeschlossen, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker:innen und Marktführer in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit. Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel Deutschlands Kundenkönig 2022 in der Kategorie Apotheken. LINDA gewann den Apotheken-Kooperationspreis 2021 (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem VISION.A Award in Silber ausgezeichnet. Der 1. Platz beim App Award 2021 in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

