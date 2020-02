Frühlingsfrisch per Pinselstrich

Holzoberflächen im Außenbereich farblich veredeln

(epr) Ob kunterbuntes Spielhaus für die Kids, ein Zuhause für Gartengeräte, Rasenmäher und Co im klassischen rot-weißen Schweden-Style oder gar eine farbliche Auffrischung der Holzfassade – im Außenbereich gibt es viele Möglichkeiten, mit Farbe regelrechte Eyecatcher zu schaffen.

Wer zu Pinsel oder Rolle greifen möchte, um im Garten oder am Haus Verschönerungen vorzunehmen, sollte besonderes Augenmerk auf die richtige Farbe legen. Denn Wind, Sonne und Regen setzen den Holzoberflächen das ganze Jahr über zu – da ist wirkungsvoller Schutz gefragt. Die optimale Kombination von großer Farbvielfalt, hoher Deckkraft und Langlebigkeit erhalten Do-it-yourselfer mit der neuen Garten- & Fassadenfarbe aus dem Hause Osmo. Die Neuentwicklung des Spezialisten für Holz und Farbe überzeugt auf ganzer Linie: Die einfache Verarbeitung und schnelle Trocknungszeit – der erste Farbauftrag ist bereits nach drei bis vier Stunden überstreichbar – ermöglichen fertige Oberflächen innerhalb eines Tages. Der kratz- und schmutzunempfindliche Anstrich ist wasserabweisend sowie beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen.

Auch in Sachen Gesundheit punktet die geruchsarme Innovation, denn sie ist lösemittelarm und frei von bioziden Wirkstoffen. Damit ist sie sogar für den öffentlichen Bereich geeignet und kann bedenkenlos für Kinderspielgeräte im eigenen Garten, in Kitas oder auf Spielplätzen verwendet werden. Also worauf warten? Gemeinsam mit dem Nachwuchs die Farbe aussuchen – dabei sind eine Vielzahl von RAL- und NCS-Tönen möglich -, Dose öffnen, umrühren und los geht”s! Die Schaukel in leuchtendem Rot, der Sandkasten in Grün und das selbstgebaute Vogelhäuschen in strahlendem Gelb – bei so viel Farbenfreude und kreativer Eigenleistung bekommen nicht nur die Kleinen leuchtende Augen! Wer es weniger bunt, sondern lieber farblich aufeinander abgestimmt mag, streicht beispielsweise Zaunanlagen und Carports oder Fassadenholz und Fensterläden in der gleichen Farbe an. Erlaubt ist, was gefällt! Kurzum: Mit Osmo Garten- & Fassadenfarbe haben Heimwerker schnelle und überzeugende Projektergebnisse, die ihnen anschließend über Jahre Freude bereiten. Mehr Informationen rund um die hochwertigen Holzanstriche von Osmo – auch für den Innenbereich – gibt es unter http://www.osmo.de/ sowie http://www.homeplaza.de/

Bildquelle: Osmo