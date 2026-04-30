Frühlingserwachen im Garden & SPA Hotel Götzfried

Brasilianische Lebensfreude trifft bayerische Tradition

Brazilian Summer: Ein Stück Brasilien in Bayern erleben

Ein besonderes Highlight erwartet Gäste im Garden & SPA Hotel Götzfried vom 29. bis 31. Mai 2026. Unter dem Motto „Brazilian Summer“ verwandelt sich der Garten in eine lebendige Bühne voller Genuss, Musik und südamerikanischer Lebensfreude. Gastgeberin Mary und ihr Partner Raul bringen dabei nicht nur ein Event, sondern ein echtes Stück Heimat nach Regensburg.

Die Idee dahinter ist persönlich und authentisch: Raul stammt aus Chapeco im Süden Brasiliens und lebt seit fast zehn Jahren in Deutschland. Seine Wurzeln, seine Kultur und seine Leidenschaft für gutes Essen fließen nun in ein Wochenende ein, das Gäste mitten hinein in die brasilianische Lebensart führt – entspannt, gesellig und voller Energie.

Das Programm ist bewusst als Erlebnisreise gestaltet:

Freitag: Traditionelles Churrasco BBQ mit original brasilianischen Spezialitäten, frisch zubereitet am Grill

Samstag: Lockerer Sambakurs mit professioneller Anleitung – auch für Anfänger geeignet

Samstagabend: Exklusives Menü eines brasilianischen Gastkochs, das kulinarisch in eine andere Welt entführt

Begleitet wird das Wochenende von entspannter Gartenatmosphäre, warmen Abenden und Begegnungen, die bleiben. Wer sich vorab informieren oder direkt buchen möchte, findet alle Details unter:

https://www.hotel-goetzfried.de

https://www.hotel-goetzfried.de/angebote

https://www.hotel-goetzfried.de/hotel-regensburg/zimmer

https://www.hotel-goetzfried.de/wellnessrefugium/wellness



https://www.hotel-goetzfried.de/kulinarik/

Das Arrangement ist bereits ab 402 Euro pro Person für drei Nächte verfügbar und verbindet Event, Kulinarik und Erholung zu einem stimmigen Gesamtpaket.

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Maifest: Bayerische Tradition neu erleben

Nur wenige Tage zuvor, am 1. Mai, zeigt sich das Garden & SPA Hotel Götzfried von seiner traditionsbewussten Seite. Beim Maifest im Garten stehen bayerische Genussmomente und gesellige Stunden im Mittelpunkt – authentisch, herzlich und gleichzeitig modern interpretiert.

Die Gäste erwartet ein stimmungsvoller Tag mit allem, was dazugehört:

Knusprige Brathähnchen frisch aus der Küche

Feierlicher Bockbieranstich als traditioneller Auftakt

Fruchtige Maibowle und entspannte Gespräche im Grünen

Wer tiefer in die Welt des Bieres eintauchen möchte, kann am Wochenende an einer Bierverkostung mit Biersommelier teilnehmen – informativ, unterhaltsam und genussreich zugleich. Den perfekten Abschluss bildet am Sonntag ein klassisches Weißwurstfrühstück, das das Wochenende gemütlich ausklingen lässt.

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Genuss, Begegnung und besondere Momente

Mit seinem abwechslungsreichen Frühlingsprogramm setzt das Garden & SPA Hotel Götzfried bewusst auf Erlebnisse, die über den klassischen Aufenthalt hinausgehen. Internationale Themenabende, persönliche Geschichten und regionale Traditionen verschmelzen zu einem Konzept, das Gäste emotional anspricht und nachhaltig begeistert.

Im Mittelpunkt stehen dabei immer die gleichen Werte: echte Begegnungen, hochwertige Kulinarik und eine Atmosphäre, die zum Ankommen und Verweilen einlädt. So entsteht ein Ort, an dem sich Urlaub nicht nur wie eine Auszeit anfühlt – sondern wie ein besonderes Erlebnis, das lange nachwirkt.

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

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