Frühlingserwachen bei erwinmueller.de

Blütenzauber im Zuhause mit der neuen Themenwelt

Die Blütenpracht des Frühlings weckt die Lebensgeister und sorgt für gute Laune. Mit der neuen Themenwelt ” Frühlingserwachen” holt erwinmueller.de Blütenzauber in das Zuhause. Blumige Dekorationen, Heimtextilien, Porzellan und Tischwäsche mit zarten Blumenmotiven in sonnigen Farben verleihen den eigenen vier Wänden ein frisches Ambiente.

Frühlingsdekoration

Schon mit wenigen Accessoires lässt sich herrliches Frühlingsambiente auf den Tisch zaubern. Eine der ersten Frühlingsboten sind die prachtvollen Magnolien. Eine detailgetreu gefertigte Kunstblüte in Weiß oder Rosa ist kaum von echten Blüten zu unterscheiden und macht lange Freude. In Steingutvasen mit strukturierter Oberfläche kommen sie besonders gut zur Geltung. Teelichter in geschwungener Blütenform mit zarter Färbung in verschiedenen Pastelltönen verleihen dem Licht ein schönes Spiel. Ein vielseitiges, stimmungsvolles Deko-Element für Innenräume und Esstisch ist auch eine LED-Lichterkette mit Schmetterlingen. Zart und dezent für Tisch, Zweige oder Kränze sind Schmetterlinge aus matt weißem Porzellan mit Satinschlaufen.

Blüten, Schmetterlinge und Vögel – Frühling am Esstisch

Tischwäsche mit Blumen, Schmetterlingen und Vögeln bringt verspieltes Flair ins Esszimmer. Fröhlich und frisch wirkt die neue Kollektion “Uccelli” von Sander, mit Tischdecke, Mitteldecke, Tischläufer und Kissenhüllen im Allover- Design und mit abgepasstem Motiv.

Ein liebevoll gedeckter Tisch begeistert jeden Gast. Schön und edel wirkt weißes Porzellan auf einem runden Tischset in Flechtoptik und kunstvoll gefalteter Stoffserviette. Mit ein bisschen Übung ist es gar nicht so schwierig, diese kleinen Kunstwerke selbst zu kreieren. Hier geht es zur Faltanleitung für eine Rose.

Bunt und fröhlich wirken Tafel- und Kaffeeservice “Firenze” von Gepolana. Das frische Blumendekor kommt auf dem weißen Porzellan im schlichten Design besonders schön zur Geltung. Ein Service, das für alle Gelegenheiten passt, auch für die Gartenparty.

Gut schlafen in Frühlingsambiente

Wenn die Temperaturen steigen, ist kühlende und atmungsaktive Bettwäsche besonders angenehm. Ideale Gewebe für Frühling und Sommer sind Mako-Satin und Seersucker. Bunt und beschwingt wirkt die neue Erwin Müller Mako-Satin Bio Wendebettwäsche mit leuchtenden Blumen und einer allover fein gemusterten Rückseite. Das feinfädige Gewebe ist aus kbA-Baumwolle (kontrolliert biologischem Anbau) gewebt, zertifiziert nach GOTS. Luftig leicht und temperaturausgleichend ist Seersucker. Der dauerhafte Kreppeffekt sorgt für eine gute Luftzirkulation und ist äußerst praktisch und pflegeleicht, weil schnell trocknend und bügelfrei.

Bei so frühlingshafter Bettwäsche darf die passende Nachtwäsche nicht fehlen. Die neuen Shortys von Erwin Müller sind schick und bequem. Verspielt wirkt das Shorty mit einem Mix aus Melange und Blümchen. Es hat ein großes Druckmotiv am Shirt und dazu eine allover bedruckte kurze Hose. Die weiche Single-Jersey Qualität ist hautfreundlich und atmungsaktiv.

Frühlingserwachen im Bad

Erwin Müller Jacquard Walk-Frottier Handtücher mit eingewebten Streifen in knalligen Farben verleihen dem Badezimmer einen Frischekick. Dazu passen unifarbene Handtücher und Badaccessoires.

Mit den vielen Inspirationen aus der neuen Themenwelt “Frühlingserwachen” auf erwinmueller.de hält der Frühling im Nu Einzug in das Zuhause.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

