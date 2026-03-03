Frühling ohne Diätstress

Warum Kathrin Ipse auf Stressregulation statt Disziplin setzt

Mit den ersten warmen Tagen beginnt jedes Jahr dasselbe Ritual: Diätprogramme versprechen schnelle Erfolge, Fitnessstudios verzeichnen steigende Anmeldungen und in den Parks füllen sich die Laufstrecken. Der gesellschaftliche Tenor ist klar – jetzt wird abgenommen.

Doch Kathrin Ipse, Expertin für Stressregulation und Hypnose, geht bewusst einen anderen Weg. Statt Kalorien zu zählen oder Trainingspläne zu optimieren, stellt sie eine grundlegendere Frage: Wie ist ein Mensch überhaupt an den Punkt gekommen, an dem er heute steht?

„Gewicht entsteht selten einfach durch mangelnde Disziplin“, erklärt Ipse. „Oft steckt ein dauerhaft überlastetes Nervensystem dahinter.“

Chronischer Stress beeinflusst Hormonhaushalt, Schlafqualität, Essverhalten und Stoffwechsel. Viele Menschen greifen nicht aus Hunger zum Essen, sondern aus innerer Anspannung, emotionalem Druck oder Erschöpfung. Solange der Körper im Stressmodus arbeitet, bleibt er im Überlebensprogramm – und hält fest.

Genau hier setzt Ipse an. In ihrer Arbeit verbindet sie Hypnose mit alltagstauglichen Methoden zur Stressregulation. Ziel ist es nicht, Druck aufzubauen, sondern innere Stabilität zu fördern. Wer lernt, die Signale seines Körpers wieder wahrzunehmen, trifft automatisch andere Entscheidungen – oft auch beim Essen.

Ihr Ansatz lautet daher nicht: „Reiß dich zusammen.“

Sondern: „Verstehe dich besser.“

Die Erfahrung aus ihrer Praxis zeigt: Wenn Stress sinkt, verändert sich häufig auch das Essverhalten. Heißhunger nimmt ab, das Körpergefühl wird klarer, Routinen stabilisieren sich – und Gewicht kann sich regulieren, ohne Zwang und ohne kurzfristige Diätprogramme.

Gerade im Frühling, wenn der Druck zur Selbstoptimierung steigt, plädiert Kathrin Ipse für einen Perspektivwechsel: Nachhaltige Veränderung beginnt nicht im Außen, sondern im Nervensystem.

