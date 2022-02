Frühjahrsveranstaltung gibt Ausblick auf das Vegetationsjahr

Die SGL aus Erftstadt vermittelt Wissen und Erfahrung für eine Landwirtschaft im System

Boden- und Pflanzengesundheit ist eines der zentralen Themen der diesjährigen Frühjahrsveranstaltung der SGL GmbH. 11 Referenten, alle Mitarbeiter des Unternehmens, geben in der inzwischen traditionellen Veranstaltung eine Vorausschau auf das bevorstehende Vegetationsjahr. Zum zweiten Mal findet sie coronabedingt als kostenloses Webinar statt. Die Frühjahrsveranstaltung ist gleichzeitig der Auftakt für eine Veranstaltungsreihe zu unterschiedlichen Themen der Boden- und Pflanzengesundheit sowie zu zukunftsfähigen Bewirtschaftungsformen im Pflanzenbau unabhängig davon, ob es sich um ökologisch oder konventionell wirtschaftende Betriebe handelt.

„Die Landwirtschaft befindet sich in einem nie dagewesenen Umbruch. Der Klimawandel und die steigenden Preise für Energie und Düngemittel beschleunigen diesen Prozess zusätzlich. Die Veränderungen bei den Bewirtschaftungsmethoden sind unumgänglich, damit die Landwirtschaft zukunftsfähig bleibt“, erklärt Jörg Hartmann, der Geschäftsführer der SGL GmbH. Mit „sgl evolution“ hat das Unternehmen ein System entwickelt, das die natürlichen Prozesse des Bodens und der Pflanzen in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem es mehr als nur um den Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln geht. sgl evolution versetzt die Landwirte in die Lage, unabhängig von Herstellern oder Produkten Entscheidungen zu treffen und in extremer werdenden Wettersituationen für stabile Erträge zu sorgen. Das Unternehmen hat bereits vor mehr als 20 Jahren ein umfangreiches Versuchswesen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt aufgebaut und ist einer der großen familiengeführten Saatgutvermehrungs- und Aufbereitungsunternehmen im Rheinland. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die gemeinsame Arbeit mit den Landwirten ein. „Nur was wir durch die eigenen Ergebnisse nachvollziehen und belegen können, empfehlen unsere Mitarbeiter den Landwirten. Mit Webinarangeboten und unserem Newsletter sgl-pur haben wir in der SGL-Akademie neue zeitgemäße Kanäle geschaffen, um dieses Wissen an die Landwirte weiterzugeben“, betont Jörg Hartmann. Seit Anfang des Jahres betreibt das Unternehmen zudem einen Online-Shop für Produkte zur Umsetzung des Systems sgl evolution.

SGL-Frühjahrsveranstaltung 2022

Termin: 03.03.2022, 14.00 Uhr

Teilnehmergebühr: keine

Weitere Informationen und Anmeldung: https://landwirtschaft.edudip.com/w/401872

Die SGL GmbH ist aus einem Saatgutvermehrungsbetrieb mit einer mehr als vierzigjährigen Erfahrung hervorgegangen und versteht sich als Systemanbieter für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Das Unternehmen gestaltet gemeinsam mit Landwirten den Pflanzenbau ökologisch, ökonomisch und nachhaltig für die Zukunft.

Mit „sgl evolution“ gibt die SGL GmbH Antworten auf die aktuellen Frage- und Problemstellungen im Pflanzenbau. Das Unternehmen entwickelt Lösungen und vermittelt Wissen zur Verbesserung der Boden- und Pflanzenernährung. Ziel ist es, die Anbaupraxis auf die aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen sowie Erträge und Qualitäten abzusichern – damit die Landwirtschaft wirtschaftlich erfolgreich bleibt.

