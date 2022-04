From Vision to Reality: Die Channel Conference „DataCore Inside 2022“ findet im Mai wieder vor Ort statt

DataCore Software, der größte unabhängige Anbieter von Software-Defined Storage, veranstaltet am 03.-04. Mai seine diesjährige Partnerkonferenz „DataCore Inside“ im Congress Center Leipzig.

Nach zwei Jahren treffen sich Partner, Storage-Experten und Vordenker zum ersten Mal wieder vor Ort. Auch in diesem Jahr stellt DataCore den Channel und die Bedürfnisse der Vertriebspartner in den Fokus, um gemeinsam optimale Ergebnisse zu erzielen – ganz nach dem diesjährigen Motto „From Vision to Reality“.

DataCore teilt mit seinen Gästen spannende Insights, darunter die „Mission & Vision“ von DataCore CEO Dave Zabrowski, die wichtigsten strategischen Einblicke des CPO Abhijit Dey sowie interessante Updates zur Channel Strategie für das Jahr 2022 in der DACH Region. Der besondere Fokus in diesem Jahr liegt auf der Objektspeicher-Lösung „DataCore Swarm“ sowie dem ganzheitlichen, produktübergreifenden Solution-Selling.

TeilnehmerInnen können sich auf der zweitägigen Veranstaltung wie gewohnt neben interessanten Keynotes wieder auf das DataCore Tech Lab freuen. Dort haben sie die Chance auf Networking, den Besuch der Fachausstellung sowie die Teilnahme an einer Auswahl von Sessions und Workshops zu Technologie- und Vertriebsthemen. Das Abendevent im Porsche Experience Center bietet die Chance auf Networking, Party und jede Menge Entertainment. Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehören ADN, BCD, Bytec, N-Tec, Boston Storage und Tech Data. Die Sponsoren dogado.partners, Nugolo, Western Digital, Seagate, akquinet und Intel werden die Konferenz mit Expertenbeiträgen bereichern. Als Technologiepartner wird die Wortmann AG sämtliche Technik für das Event bereitstellen.

Kurzentschlossene haben jetzt noch die Möglichkeit, ein Ticket für die Veranstaltung zu erwerben: www.datacore.com/de/inside/

Das Event unterliegt einem Hygienekonzept zum Schutz der Gäste, darunter eine eigene Teststation, 3G-Zugangsregelung, Masken- und Abstandspflicht. Luftfilter und regelmäßige Flächendesinfektion.

Wenn Ihr Medium Interesse an einer Teilnahme an der DataCore Inside hat, melden Sie sich gerne bei der PR Agentur HBI:

Martin Stummer / Katharina Lopez-Diaz – HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Tel: +49-89-99 38 87-34,-37 | E-Mail: datacore@hbi.de

Über DataCore Software

DataCore Software bietet die branchenweit flexibelsten, intelligentesten und leistungsstärksten Software-Defined Storage-Lösungen für Block-, Datei – und Objektspeicher. Das Unternehmen unterstützt mehr als 10.000 Kunden weltweit bei der Speichermodernisierung, sowie dem Schutz und dem Zugriff auf ihre Daten. Mit einem umfassenden und auf eigenen Patenten basierenden Produktportfolio, sowie konkurrenzloser Erfahrung im Umfeld von Speicher Virtualisierung inklusive hochwertiger Datendienste ist DataCore das Maß der Dinge für Software-Defined Storage.

Um weitere Informationen anzufordern, besuchen Sie unsere Website: https://www.datacore.com/de/company/contact-us/

DataCore, das DataCore-Logo, DataCore Produkte oder Dienste, die hier ausgeführt sind, sind Marken oder eingetragene Marken der DataCore Software Corporation. Alle anderen erwähnten Produkte, Dienstleistungen oder Firmennamen sind ggf. Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

