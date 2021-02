Fröhlicher Programmierspaß in Online-Camps von RoboManiac

Python und Scratch für Anfänger und Fortgeschrittene

Wien, 1. Februar 2021 – Schülerinnen und Schüler lechzen nach Wochen des Distance Learnings nach Abwechslung. In den 2-bzw. 4-Tages-Camps von RoboManiac dürfen sich die Gehirnwindungen durchstrecken und neue Verbindungen erklimmen. Online Kurse zu Scratch (Anfänger sowie Fortgeschrittene) für 8-12-Jährige und eine Python Hackathon Challenge für die Älteren versprechen Spaß, Abwechslung und sozialen Austausch 2.0. Infos und Anmeldung unter www.robomaniac.at

Über 1.300 Kinder und Jugendliche haben seit März 2020 an den Online-Programmierkursen von RoboManiac teilgenommen. “Es zeigt sich, dass die TeilnehmerInnen die Online-Kurse lieben und online sogar effizienter lernen als in den Präsenzkursen”, sagt Catrin Meyringer, Geschäftsführerin von RoboManiac. Die Kinder arbeiten selbständiger und konzentrierter, weil sie weniger abgelenkt werden und kommen daher schneller voran. “Die sozialen Komponenten des gemeinsamen Lernens finden online ebenfalls statt. Die Kinder helfen einander, freuen sich aufeinander und über gemeinsame Erfolge”, berichtet Meyringer. Benötigt werden ein Computer oder Laptop mit Internetanschluss. Die Konferenz-Software wird zur Verfügung gestellt.

2-Tages-Online-Camp “Spiele programmieren mit SCRATCH für Anfänger”, 8-11 Jahre

Mo, 1.2. – -Di, 2.2.2021, 9:30-12:00 Uhr, 55 Euro

Die Kinder planen und gestalten mit Scratch eigene Geschichten und Computerspiele. Scratch ist eine frei zugängliche, von der Universität MIT in Boston entwickelte Plattform, die einen spielerischen, kindgerechten Zugang zum visuellen Programmieren ermöglicht. Die Trainer erklären die Bausteine und Prinzipien und führen die Mädchen und Burschen durch gemeinsame Aufgaben. Mit viel Spaß am Tun wird Mathematik praktisch angewandt, Technik kreativ genutzt, einander geholfen und ein leuchtender Grundstein für Freude an technischen Projekten gelegt.

2-Tages-Online-Camp “Spiele programmieren mit Scratch für Fortgeschrittene”, 8-12 Jahre

Mi, 3.2. – Do, 4.2.2021, 9:30-12:00 Uhr, 55 Euro

Das innere Feuer für die Programmierung mit Scratch ist entfacht, die ersten Projekte bereits im Kasten? Dann geht es im Fortgeschrittenen-Camp gleich weiter. Es warten neue, komplexere Aufgaben, eine Gruppe motivierender Camp-Freunde und weitere Erfolgserlebnisse.

4-Tages-Online-Camp: “Python Hackathon-Challenge”, ab 12 Jahren

Mo, 1.2. – 4.2.2021, 15:00 – 17:30 Uhr, 95 Euro

Für alle, die bereits Python-Kenntnisse haben, ist dieses Camp ein Muss. An jedem Tag bekommen die Teilnehmer drei Aufgaben (in je drei Varianten leicht/mittel/schwer) und nach einer Einführung zwei Stunden Zeit für die Lösung. Am Ende jeden Tages werden die Lösungen geteilt. Der Trainer steht immer für Fragen zur Verfügung. Es werden die Grundlagen wiederholt, neue Konzepte erklärt und die Nutzung von Bibliotheken, Grafik und Robotik erprobt.

RoboManiac vermittelt Wissen spielerisch

RoboManiac wurde 2017 von einer Pädagogin, zwei Technikern und einer Kommunikationsexpertin gegründet. In den Kursen und Workshops entdecken und begeistern sich Kinder und Jugendliche für die MINT-Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die in den zukünftigen Jobs besonders gefragt sein werden.

Anbieter von MINT-/Robotik-Kursen für Kinder und Jugendliche

