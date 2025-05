Frischer Look für Atlético Das neue Auswärtstrikot 25/26 ist da!

Die neue Saison steht vor der Tür – und mit ihr kommen auch die Neue trikots! Atlético Madrid hat in Zusammenarbeit mit Nike das brandneue Auswärtstrikot für die Spielzeit 25/26 vorgestellt. Und eines ist sicher: Dieses Trikot wird nicht nur die Herzen der Fans höherschlagen lassen, sondern setzt auch modisch neue Akzente.

Das Design überzeugt mit einem tiefen Marineblau, kombiniert mit auffälligen gelben Details. Diese Farbgebung bringt nicht nur Energie auf den Platz, sondern wirkt auch abseits des Rasens besonders modern. Das Nike-Logo und das Vereinswappen leuchten in kräftigem Gelb – ein starkes Statement.

Technisch gesehen setzt Nike auf die bewährte Dri-FIT ADV-Technologie, die für maximale Atmungsaktivität und Tragekomfort sorgt – ideal für intensive Spiele und heiße Sommertage. Auch in der Version für Kinder überzeugt das Trikot: Die Fußballtrikots für Kinder bieten dieselbe hochwertige Qualität und ein cooles Design wie das der Profis.

Für Sammler, Fans und alle, die sich für Neue trikots 25/26 interessieren, ist das neue Atlético-Auswärtstrikot ein absolutes Highlight. Ob im Stadion, beim Kicken auf dem Bolzplatz oder einfach im Alltag – mit diesem Trikot trägt man ein Stück Leidenschaft auf der Brust.