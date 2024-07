Frische Meeresbrise für das Zuhause mit erwinmueller.de

Heimtextilien mit maritimen Motiven

Warum auf den Strandurlaub warten? Heimtextilien und Dekoration mit maritimen Motiven in den Farben Weiß, Blau, Grau und Beige holen Küstenflair in das Zuhause. Die neue Themenwelt „Maritimes Flair“ von erwinmueller.de bietet jede Menge Inspiration für eine Innenraumgestaltung, die Urlaubsfeeling garantiert.

Urlaubsgefühle im Schlafzimmer

Kühlende Materialien sowie maritime Muster und Farben bei Bettwäsche zaubern eine frische Meeresbrise ins Schlafzimmer. Atmungsaktive Materialien wie Seersucker, Single-Jersey, Mako-Satin und Renforce sorgen auch bei warmen Temperaturen für einen guten Schlaf. Die Gewebe fühlen sich sanft und kühlend auf der Haut an, Feuchtigkeit wird schnell an die Raumluft abgegeben. Mako-Satin verführt mit seidigem Glanz und glatter Oberfläche. Das Gewebe ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend, eine Wohltat für die Haut.

Kissen und Sommerdecken

Kissen und Sommerdecken sind nicht nur praktisch und bequem, sondern auch ideale Dekoelemente auf Sofa und Terrasse. Kissenbezüge mit verschiedenen Mustern lassen sich sehr schön mit unifarbenen kombinieren und sind ein echter Hingucker. Dazu passen gehäkelte Baumwolldecken.

Tischwäsche wie im Strand-Restaurant

Was gibt es Schöneres als Mittelmeerküche serviert in einem Restaurant am Strand. Strand und Meer lassen sich zwar nicht ins Esszimmer holen, aber mit maritimer Tischwäsche schmecken Spaghetti, Tintenfisch & Co. wie im Urlaub. Ideal für Garten und Terrasse sind abwaschbare Tischdecken, Tischsets und Stuhlkissen, allover bedruckt mit Motiven wie Fisch, Seestern, Qualle, Steuerrad und Anker. Edel wirken einfarbige Tischtextilien in den Meeresfarben Beige, Marineblau und Hellblau sowie Gobelin Tischsets mit lebhaften Küstenbildern sowie Möven-, Fisch- und Ankermotiven. Frottier-Geschirrtücher machen den Strandlook komplett.

Strandfeeling im Badezimmer

Badematten und Duschvorlagen in lebendigem Streifendesign mit Anker verbreiten auch im Badezimmer Küsten-Flair. Da fügen sich farblich abgestimmte Walk-Frottier Tücher sowie gestreifte Bademäntel und Ponchos perfekt in das Bild.

Dekoration und Accessoires

Kleine Dekoartikel vervollständigen den maritimen Einrichtungsstil. Entzückend ist das 2er-Set „Stranddamen“, das mit viel Liebe zum Detail gearbeitet ist. Mit einer passenden Fußmatte kann man seine Gäste auch gleich im maritimen Zuhause willkommen heißen.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

