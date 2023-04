Frische-Kick für den Food Court im ALEXA

immergrün eröffnet neue Filiale

Don’t dream, go green, das ist das Motto von immergrün. Am 12. April hat Franchisenehmer Vincent Fink eine neue Filiale der Frische-Experten im Food Court des ALEXA am Alexanderplatz eröffnet. Auf 50 Quadratmetern wird im 2. Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters eine köstliche Vielfalt an Salaten, Bowls und Wraps sowie Smoothies und Säften angeboten. Von süßen Früchten bis zu knackigen Salaten und Gemüse – immergrün setzt stets auf frische und gesunde Zutaten. Besonderer Clou: die meisten Speisen und Getränke werden nach den individuellen Wünschen direkt vor den Augen der Gäste zubereitet. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns sehr, immergrün als neuen Mieter im ALEXA zu begrüßen. Die junge Trendmarke bereichert unseren beliebten Food Court und erfüllt zugleich die gestiegene Nachfrage nach gesunden Snacks und Mahlzeiten“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „immergrün verwöhnt unsere Kundinnen und Kunden den ganzen Tag über mit neuen Geschmackserlebnissen – ob zur Mittagspause, als Abendessen oder Imbiss zwischendurch.“

Frech’nfruity – das abwechslungsreiche Sortiment von immergrün

Von köstlichen Bowlvariationen über knackige Salate bis hin zu fruchtigen Smoothies mit verführerischen Namen wie „Mango Berry“ oder „Blue Hawaii“ – immergrün setzt auf frische vitaminreiche Zutaten. Damit liegt die Gastronomie-Kette voll im Trend, denn neben vegetarischen und veganen Snacks und Getränken sind vor allem leichte und gesunde Speisen immer stärker gefragt. Seit der ersten Eröffnung vor über 15 Jahren hat sich immergrün zu einer Lifestyle-Marke mit über 80 Filialen in Deutschland entwickelt. Die Shops mit dem jungen und stylischen Design sind hauptsächlich in Shoppingcentern zu finden. In den kommenden Monaten sind national und international zahlreiche Neueröffnungen geplant. Den Anfang macht im April der Shop im ALEXA am Alexanderplatz.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

