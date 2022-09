Frische Ideen oder Markterfahrung?

Digital-Berater Steffen Hoss vereint beides.

Ein Coach ist meistens jung und unerfahren oder alt und erfahren. Das es auch anders geht, beweist Steffen Hoss, Online Marketer aus Leidenschaft und neuer Steinbeis Coach.

Ein Mann mit Visionen

Schon in jungen Jahren wusste Steffen Hoss, wohin er wollte. Und zwar in den digitalen Markt. Dieser versprach aufregende neue Themenfelder, spannende Projekte mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und zukunftssichere Arbeitsplätze. Mit 35 Jahren hat der dreifache Familienvater nun seine eigene Online-Marketing-Agentur, ist zertifizierter go-digital Berater, Dozent bei der IHK und seit neuestem Steinbeis-Coach für digitale Themen. „Ohne einen guten Berater laufen viele Digitalisierungsmaßnahmen ins Leere“, weiß der Digitalexperte. Ihm liegt vor allem die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Dienstleistern am Herzen.

Trotz der jungen Jahre kann der erfolgreiche Geschäftsmann schon einige Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Themen nachweisen. Er war von Anfang an dabei. Heute ist digitalisieren wichtiger denn je. Wer das verschläft, hat schnell den Anschluss verloren. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, hinkt Deutschland bei der Digitalisierung noch immer hinterher. Das zu ändern, ist die Mission von Steffen Hoss. Gemeinsam mit dem Steinbeis Beratungszentrum bietet er nun Coachings zu den Themen Strategie und Organisation, Marketing und Vertrieb, Produktion und Prozesse und Personalmanagement und Fachkräftesicherung an. Durch das Förderprogramm REACT-EU kann dieses Coaching bis zu 100 % und mit bis zu 12.000 Euro durch den europäischen Sozialfonds gefördert werden.

REACT EU – Hilfe zur Selbsthilfe

Das REACT EU-Förderprogramm unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen in Baden Württemberg mit bis zu 250 Mitarbeitern. Der Vorjahresumsatz darf dabei die 50 Millionen Euro nicht überschreiten. Gefördert werden Geschäftsmodellinnovationen und die Entwicklung innovativer digitaler Geschäftsmodelle. Dazu gehören digitale Markt- und Wettbewerbsanalysen, Entwicklung von Custom Journeys und Sales Funnels, Webentwicklungen wie Onlineplattformen, Online-Shops und Webseiten, sowie die digitale Markterschließung durch Social Media, bessere Sichtbarkeit in den Suchmaschinen und Kundenbindung. Dabei wird ein anteiliger Zuschuss zu den Coachingausgaben gewährt. Die verantwortlichen Personen in den Unternehmen sollen lernen, Problemstellungen in der Zukunft selbst zu lösen. Leistungsfähigkeit und Innovationskraft werden ausgebaut, neue Fachkräfte gewonnen, der Übergang zu einer digitalen und grünen Wirtschaft ermöglicht und die Zukunft des Unternehmens gesichert.

Als Coach möchte Steffen Hoss diese Ziele gemeinsam mit seinen neuen Klienten umsetzen. Mit seiner Agentur onetop GmbH hat er schon viele solcher Projekte umgesetzt und weiß, worauf es ankommt. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Gipfel zu erklimmen. Doch ohne einen konkreten Plan und die richtige Ausstattung, gelingt es dem besten Bergsteiger nicht.“ Den Plan und das passende Werkzeug will Steffen Hoss nun an alle Interessierten weitergeben. Neben der REACT EU-Förderung, die momentan nur für in Baden-Württemberg ansässige Unternehmen gilt, berät er auch zu anderen Fördermöglichkeiten in den verschiedenen Bundesländern. Und wer weiß, vielleicht beginnt sein Weg gerade erst, auch wenn er schon eine weite Strecke zurückgelegt hat.

Im Blog mehr zum REACT EU-Förderprogramm erfahren:

https://onetop.de/blog-die-react-eu-foerderung/

onetop GmbH – eMarketing Agentur

Die Experten der onetop eMarketing Agentur stehen den Unternehmen in den Bereichen digitale Strategie, digitales Marketing, Media Creation und E-Commerce mit Rat und Tat zur Seite. Geschäftsführer Steffen Hoss und sein Team kümmern sich von Anfang bis Ende um Strategie, Umsetzung und Überwachung digitaler Maßnahmen wie die Erstellung einer Webseite oder eines Onlineshops bei diversen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Kontakt

onetop

Steffen Hoss

Leopoldstr. 1

78112 Sankt Georgen im Schwarzwald

07724889910

info@onetop.de

https://onetop.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.