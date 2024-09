Friederike Feil präsentiert ihre innovative Darmkur

Eine Selbsterfahrungsreise zu mehr Bewusstheit für Deine Gesundheit

Dr. Friederike Feil, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, hat eine einzigartige 17- tägige Darmkur entwickelt, ein Reset für Körper, Geist und Seele. Ein Reset, den jeder ganz entspannt daheim durchführen kann.

Wer jetzt aber denkt: „Schon wieder so eine Darmkur?“- Der hat sich gewaltig getäuscht.

Die Dr. Friederike Feil Darmkur ist keine normale Darmkur, sie ist vielmehr eine Selbsterfahrungsreise, die spielerisch alte Gewohnheiten durchbricht und die ganz nebenbei ein neues Bewusstsein für Gesundheit schafft.

Doch warum ist es überhaupt wichtig sich um seinen Darm zu kümmern?

Im Darm sitzen 80% des Immunsystems. Zudem ist der Darm Sitz des 2. Gehirns. Er kommuniziert ständig über den Vagusnerv und Botenstoffe im Blut mit dem Gehirn und beeinflusst so Gedanken und Gefühle und entscheidet über unser Wohlbefinden.

„Ein gesunder Darm ist das Fundament für unser allgemeines Wohlbefinden und unsere Vitalität“, betont Dr. Friederike Feil. „Mit unserer Darmkur bieten wir eine ganzheitliche Programm für Körper, Geist und Seele.“

Ein durchdachtes Konzept mit Premium-Nährstofffreunden und ausgeFEILTEm Videokurs

Die 17-tägige Kur ist einfach in den Alltag zu integrieren und ermöglicht es den Darmkur-TeilnehmerInnen, alte Essgewohnheiten abzulegen und ein neues Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu entwickeln. Unterstützt wird die Kur durch begleitende Premium-Nährstoffe, die über den gesamten Zeitraum eingenommen werden, um eine nachhaltige Wirkung zu gewährleisten.

Begleitet wird die Kur von einem tollen Video-Kurs. Jeden Tag lernt man etwas Neues – über den Darm, Ernährung und seine Gesundheit. Friederike versteht es Menschen zu inspirieren. Sofort bekommt man Lust all das umzusetzen, was sie so von sich gibt. Und das Beste: Ihre Tipps sind einfach umzusetzen. Kein Hokuspokus.

Vertrauen durch Erfahrung und Qualität

Mit über 10 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 zufriedenen Kunden hat sich die Dr. Friederike Feil Darmkur bereits viele Fans gemacht.

Die Nährstofffreunde (Kurprodukte) werden in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und produziert, wobei nur natürliche Zutaten ohne Zusatzstoffe verwendet werden. Die sorgfältig ausgewählten Rohstoffe zeichnen sich durch ihre hohe Bioverfügbarkeit und ihre wissenschaftlich fundierte Wirksamkeit aus.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Dr. Friederike Feil Darmkur eine einzigartige Möglichkeit bietet, nicht nur etwas für den Darm zu tun, sondern über den Tellerrand zu schauen, wo vielleicht die wahren Ursachen seiner Krankheiten & Wehwehchen stecken.

Und last but not least, man merkt, dass in der gesamten Kur unglaublich viel Herzblut und Liebe steckt und das schon beim Auspacken der Kur.

Die Dr. Friederike Feil Akademie ist ein Unternehmen aus Berlin. Bei uns gehts um Deine ganzheitliche Balance: Geführte Darmkuren, Einzelcoachings, Ernährungs- und Gesundheitsberatung. In unseren Vorträgen, Workshops und Seminaren lernst Du, wie Du ganzheitlich in die Balance kommst. Im Rahmen des BGM (betrieblichen Gesundheitsmanagements) unterstützen wir Firmen die Krankheitstage ihrer Mitarbeiter zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen.

