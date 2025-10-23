Frieden durch Verständigung und Konzert

Veranstaltung am 29.10. im Raschplatzpavillon / Gewaltfreie Kommunikation

Hoffnung für Miteinander in Gesellschaft und Politik, die eigenen Kompetenzen erweitern

Hannover | Wer sich für konstruktive Konfliktlösung interessiert, ist hier genau richtig. Die Veranstalter wollen es allen Interessierten kostenfrei ermöglichen die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) kennenzulernen und erste Erfahrungen zu sammeln, um Konflikte gewaltfrei lösen zu lernen. Musikalischer abgerundet wird der Abend durch ein hildesheimer Duo.

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein international bekannter Kommunikationsansatz, der auch in schwierigen und kontroversen Situationen eine friedliche und lösungsfokussierte Verständigung und Begegnung zu ermöglicht! Auf diese Weise ist die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) eine große Hoffnung für die einvernehmliche Lösung brennender Konflikte, sowohl in gesellschaftspolitischen als auch in privaten Kontexten. In Deutschland wird die GFK u.a. genutzt an Schulen, in Unternehmungen, in Verwaltung und Politik, bei Mediationsgesprächen in Nachbarschaft, Trennung und Scheidung. Es gibt in Hannover zahlreiche MediatorInnen, die auf Basis der GFK in Konflikten mediieren und qualifizierteTrainerInnen, die Schulungen zu diesem Thema in verschiedensten Bereichen anbieten. Einige dieser Personen werden am 29.10. anwesend sein.

Die GFK wurde in den 70iger Jahren von Marshall B. Rosenberg entwickelt und ist mittlerweile in nahezu allen Ländern bekannt. Das Center for Nonviolent Communication (CNVC)1 vernetzt die TrainerInnen weltweit. Die zielt darauf ab, Konflikte ohne Schuldzuweisungen oder Urteile zu lösen, sondern durch gegenseitiges Verständnis basierend auf Emapthie, ehrichem Selbstausdruck und Klärung der Bedürfnisse bzw. Interessen der Beteiligten. Gerade letzteres wird in Konflikten sehr oft nicht beachtet. Stattdessen treffen Beschuldigungen und Forderungen aufeinandertreffen und fördern Eskalation und Spaltung.

GFK hingegen stärkt Empathie, verbessert die Beziehungen und unterstützt ein friedliches Miteinander und gemeinsame Lösungsfindung.

Armin Torbecke „Klärungsprozesse auf diese Weise zu begleiten ist eine Kunst und bedarf Übung und Kenntnisse.“ Es ist in unserer Zeit dringend erforderlich.

Veranstalter sind der Bildungsträger KonfliktTransformation2 in Kooperation mit dem Kulturzentrum Pavillon3.

Die beiden Veranstalter möchten es ermöglichen, dass Interessierte diesen Kommunikationsansatz in Theorie und Praxis kostenlos kennenzulernen können.

Der Referent Armin Torbecke ist seit 20 Jahren Zertifizierter Trainer für GFK (CNVC)4 und Ausbilder für Mediation. Er stellt an diesem Abend, Übungen, Theorieaspekte und Anwendungsfelder der GFK vor. Mitmachen, Staunen, Ausprobieren ist hierbei die Devise!

Musikalisch begleitet wird der Abend durch den Auftritt des hildesheimer Duos UTHO, Uwe Ahrens (Vocals, Gitarre) und Thomas Schonebeck (Keyboard, Vocals). Songs von der Straße – Irgendwo zwischen Blues, Chanson und Polka.

Kontakt (Armin Torbecke): 0157-38302429, 05764-416999, konflikttransformation@jpberlin.de

