Nur noch wenige Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten. Viele Frauen suchen dann nach einer Kleinigkeit, die sie ihrer besten Freundin schenken können. Ein Freundschaftsarmband zu Weihnachten ist immer eine gute Idee. Beim Schmuckhersteller boonbirds® gibt es im Onlineshop viele süße Armbänder zu Weihnachten.

Ein besonders süßes Freundschaftsarmband zu Weihnachten ist zum Beispiel ein Morsearmband von boonbirds®. Diese stilvollen, zarten Textilarmbänder warten mit einer geheimen Botschaft auf: Die Perlen und Stäbchen an diesen Armbändern sind entsprechend des Morsealphabets angeordnet und bedeuten zum Beispiel „Best Friends“ oder „You & me“. Die Morse-Armbänder sind durch Ziehen an den Enden beliebig in der Größe verstellbar, sie sind aus Edelstahl und damit auch nickelallergiefrei.

Natürlich ist ein Freundschaftsarmband zu Weihnachten eine süße Geschenkidee, es lässt sich aber auch zu Geburtstagen oder einfach mal so zwischendurch an die beste Freundin überreichen.

Alle Armbänder findet man im Onlineshop unter www. boonbirds.com

boonbirds® ist eine Marke der HCA Collection Handels-GmbH mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide. HCA ist seit über 31 Jahren als Produzent und Händler im nationalen und internationalen Raum im B2B-Bereich tätig. Mit der neuen Marke boonbirds® tritt das Unternehmen erstmals direkt an den Endverbraucher heran und erschuf zusammen mit einem Kreativ-Team „Lucy“ – boonbird der ersten Stunde und Markenbotschafterin. Besonders ansteckend sind Lucys Lebenslust, ihr Humor und ihre Überschwänglichkeit. Lucys Schlagfertigkeit ist unübertroffen und alle Herz-Motive sowie jede Menge boons rund um die Themen (Selbst-) Liebe, Zuversicht und Freundschaft wurden ihr gewidmet. Wer mehr über Lucy und ihr leicht chaotisches Leben zwischen Studium und Bar-Job erfahren möchte, wer wissen will, warum sie sich viel zu schnell in den DJ verliebt, bei Open-Mic-Nights sofort auf die Bühne stürmt und immer auf der Suche nach einem coolen Cocktail-Rezept ist, kann ihr auf Instagram folgen.

