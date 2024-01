Freundlichkeit ist keine Voraussetzung für guten Sex

Beziehungsexpertin Bianca Kurras sorgte beim 16. Internationalen Speaker Slam für Furore!

Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 16. internationale Speaker Slam am 18. Januar 2024 in Mastershausen statt. Insgesamt 117 Teilnehmer aus 21 Nationen und 4 Kontinenten waren vertreten. Am Vortag stellte die Triererin die Weichen und erreichte die Finalrunde.

Mit ihrer provokanten Aussage: „Wer ficken will muss nicht freundlich sein!“ hatte sie die volle Aufmerksamkeit von Jury und Publikum. Mit Witz und Humor erklärte sie den Zuhörern wie sie sexuell frustrierten Frauen, und ihren Männern, zu einer glücklichen Beziehung verhilft.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Die Speaker haben je nur vier Minuten Zeit, ihr Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Die Triererin zeigte dem gespannt lauschenden Publikum punktgenau formuliert Lösungsmöglichkeiten auf. Mit ihrem Herzensthema von glücklichen und erfüllenden Beziehungen nicht nur zu träumen, sondern sie zu leben, überzeugte sie Publikum und Jury von der ersten Sekunde an und wurde dafür ausgezeichnet.

Bianca Kurras ist Beziehungsexpertin und unterstützt sexuell frustrierte Frauen dabei, wieder zurück in eine glückliche Beziehung zu gelangen.

Kontakt

Bianca Kurras

Bianca Kurras

Tempelherrenstr. 25

54294 Trier

015204805984



http://www.biancakurras.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.