Vertragliche Regelungen zu Honorar und Haftung

Nach einer langen Phase des Aufschwungs konsolidiert sich aktuell die Nachfrage nach Planungs- und Bauleistungen und teilweise ist schon eine konjunkturelle AbkĂĽhlung spĂĽrbar.

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die richtigen vertraglichen Regelungen zu Honorar und Haftung geklärt zu haben, da bekanntermaĂźen “die Freude an der Auseinandersetzung” in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten steigt.

Die Akademie der Ingenieure gibt Architekten, Ingenieuren, Planern und Verantwortlichen aus dem Bauwesen die Möglichkeit mit einer neuen Seminarreihe ihr Wissen aufzufrischen, und somit Rechtsstreitigkeiten durch vertragliche Kompetenz vorzubeugen.

Die vier Seminare aus dem Bereich “Bau-, Vertrags-, und Vergaberecht” mit jeweils einer Dauer von ca. 90 Minuten sind einzeln buchbar und finden online statt. Sie sind bundesweit bei allen Architekten- und Ingenieurkammern gemäß der jeweils gĂĽltigen Fortbildungsordnung akkreditiert, sofern Online-Weiterbildung anerkannt wird und Fortbildungsordnungen in den jeweiligen Bundesländern bestehen.

Seminar 1: Durchsetzung und Absicherung eigener HonoraransprĂĽche

24.09.2020, 16:30-18:00 Uhr

-vertraglichen Regelungen bei Vertragsabschluss

-Anspruch auf zusätzliches Honorar bei geänderten, zusätzlichen Leistungen (Nachtragsangebot, Erhöhung der anrechenbaren Kosten, u.a.)

-Richtiges Verhalten bei der Geltendmachung von Nachtragsforderungen

-Absicherung der eigenen Honorarforderungen

Zum Seminar

Seminar 2: Haftung des bauĂĽberwachenden Architekten und Ingenieurs

01.10.2020, 16:30-18:00 Uhr

-Anforderungen an Umfang und Intensität der Überwachungstätigkeit nach der obergerichtlichen Rechtsprechung

-Dokumentation der Überwachungstätigkeit

-Beweislastverteilung, NachweisfĂĽhrung

-Zusätzliche Anforderungen aus der Baustellenverordnung

-Haftung des faktischen Bauleiters

-Verkehrssicherungspflichten

-Besonderheiten aufgrund der Corona- Pandemie

Zum Seminar

Seminar 3: Haftung des planenden Architekten und Ingenieurs

08.10.2020, 16:30-18:00 Uhr

-funktionaler Mangelbegriff

-Bedeutung der Abnahme

-Gesamtschuldnerische Haftung

-Verjährung der Gewährleistungsansprüche gegen Architekten und Ingenieure

-Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung durch vertragliche Regelungen

Zum Seminar

Seminar 4: Aktuelles aus dem öffentlichen Baurecht Baden-Württemberg

22.10.2020, 16:30-18:00 Uhr

-Wichtige Ă„nderung im Genehmigungsverfahren

-Digitaler Bauantrag

-Abstandsflächen bei Wärmedämmung

-Abstandsflächen in urbanen Gebieten

-Kinderspielplätze

-Sonstige, wichtige Ă„nderungen in den Landesbauordnungen

Zum Seminar

Die Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH ist Ihr starker Partner in allen Bereichen der Fort- und Weiterbildung, organisatorischen Aufgaben, Veranstaltungsmanagement und visionärer Zielverfolgung und garantiert höchste Standards in den Bereichen Service, Kundenorientierung und Dienstleistung.

Unser Bildungsangebot richtet sich primär an alle mit dem Bauwesen in Verbindung stehenden Akteure. Dies sind insbesondere Ingenieure, Architekten, kommunale Verwaltungen, Bauunternehmen und das Baufachhandwerk. FĂĽr diese Berufsgruppen im Speziellen – aber auch fĂĽr andere – bieten wir alle gegenwärtig aktuellen und zukunftsorientierten Themen an.

Die Lernziele sind dabei stets vom größtmöglichen Praxisnutzen geprägt.

Da alle unsere Referenten ĂĽber langjährige Erfahrung als “Wissensvermittler” verfĂĽgen, sind alle BildungsmaĂźnahmen didaktisch und pädagogisch hochwertig aufgebaut.

Firmenkontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-StraĂźe 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

info@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Pressekontakt

Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH

Reinhold Theimel

Gerhard-Koch-StraĂźe 2

73760 Ostfildern

0711 79 48 22 21

c.roessler@akademie-der-ingenieure.de

http://www.akademie-der-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.