Freshworks steigert Effizienz

BERLIN, 20. März 2024 – Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) gibt bekannt, dass Porsche eBike Performance mit Freshservice und den neuesten Funktionen des Bots Freddy Copilot von Freshworks seine IT-Abläufe optimiert hat und so die Produktivität seiner Mitarbeiter weiter steigert. Porsche eBike Performance ist eine Tochtergesellschaft von Porsche und widmet sich der Entwicklung bahnbrechender elektrischer Antriebssysteme für E-Bikes.

Porsche eBike Performance ging 2022 an den Start und hat sich das Ziel gesetzt, mit seinen innovativen Lösungen den E-Bike-Sektor wesentlich zu bereichern. Das Unternehmen musste die Bereitstellung von IT-Services in kürzester Zeit skalieren, um die weltweite Einführung neuer Produkte bis Mitte des Jahrzehnts zu realisieren. Prozesse mussten standardisiert werden und das schnell wachsende Unternehmen mit über 300 Beschäftigten benötigte besseren Support. Daher wandte sich das IT-Team an Freshworks.

Porsche eBike Performance führte Freshservice für IT ein und war so in der Lage, Serviceanfragen zu optimieren und die Bereitstellung von IT-Services zu beschleunigen. Das zentralisierte Serviceportal, die Orchestrierungs-Apps und die Integrationen, einschließlich Microsoft Teams Servicebot, haben zur Optimierung der IT-Abläufe beigetragen. Porsche eBike Performance nutzte die leistungsstarken Automatisierungen und integrierten KI-Funktionen der Freshservice-Plattform zur Implementierung von IT-Workflows, die Mitarbeitende effizienter machen.

Nach der Einbindung von Freshservice experimentierte das Team mit virtuellen Agenten und Chatbots. Auf Basis generativer KI sorgt der virtuelle Agent von Freshservice – zusammen mit dem Microsoft Teams Servicebot – dafür, dass den Mitarbeitenden rund um die Uhr Support zur Verfügung steht und Probleme in Teams schneller gelöst werden. Darüber hinaus hat Porsche eBike Performance die neueste KI Freddy eingesetzt, einschließlich des stets verfügbaren Assistenten Freddy Copilot, um die Mitarbeiterproduktivität weiter zu steigern. Mit dem Solution Article Generator kann das IT-Team automatisch Lösungsartikel aus öffentlichen Quellen und bestehenden Tickets generieren und auf diese Weise Anfragen zu häufigen Problemen abfangen.

„Die KI-Funktionen von Freshservice sind das Rückgrat unseres IT-Betriebs“, so Alexander Wünsch, Chief Financial Officer bei Porsche eBike Performance. „Mit Funktionen wie gesprächsbasiertem Support und dem Lösungsartikel-Generator geht es darum, intelligenten und benutzerorientierten IT-Support bereitzustellen. Freshservice ist unkompliziert und leicht verständlich – selbst für Personen ohne fundierte Fachkenntnisse oder intensive IT-Schulung.“

Das IT-Team pflegt die Wissensdatenbank in englischer Sprache, aber auch Kroatisch oder Deutsch sprechende Beschäftigte werden unterstützt. Dank der mehrsprachigen Wissensdatenbank können die Nutzer direkt per Selfservice auf hilfreiche Artikel in ihrer bevorzugten Sprache zugreifen. So sparen sie Zeit und profitieren von einer besseren Erfahrung.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Funktionen: Sie sind so intuitiv, dass jedes Teammitglied sofort loslegen kann. Über die moderne Benutzeroberfläche können Endnutzer und Administratoren vorhersehbare Aufgaben wie Incident Management, Change Management, Problem Management, and Hardware oder Software Asset Management einfach und zentral erledigen.

Die Wirkung ist beachtlich: schnelle Implementierung und Nutzerakzeptanz, deutlich bessere IT-Governance und Asset-Kontrolle, höhere Skalierbarkeit und Effizienz sowie kürzere Einarbeitungszeit für Mitarbeitende, von 30 Minuten auf wenige Sekunden. Der sofortige Erfolg hat Porsche eBike Performance dazu ermuntert, seine IT-Infrastruktur mit Freshservice weiter auszubauen. Aufgrund ihrer Vielfalt ermöglicht die Plattform die Ausweitung des Servicekatalogs auf Abteilungen wie HR und Facilities – mit zusätzlichem Potenzial für einen höheren Business Value.

„Die KI-gestützten Mitarbeiterservice-Lösungen von Freshworks haben sich spürbar auf das Geschäft von Porsche eBike Performance und auf die Mitarbeiterproduktivität ausgewirkt“, so John Crossan, Senior Vice President und General Manager of Europe bei Freshworks. „Wir sind begeistert, dass ein so leistungsstarkes Unternehmen seine KI-Transformation auf Freshservice aufbaut.“

