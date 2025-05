FREQUENTIS vereinfacht die Arbeit von Fluglots:innen, Launch von Unified Aeronautical Comms auf der Airspace World 2025

Wien (IRW-Press/13.05.2025) –

Premiere: Frequentis präsentiert Unified Aeronautical Communications Lösung zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe von Fluglots:innen durch intelligente Sprach- und Automatisierungsintegration

*

Zu den Vorteilen zählen verbesserte Sicherheit, Nutzbarkeit und Effizienz durch ein einziges Interface

Frequentis stellt auf der Airspace World 2025 in Lissabon erstmals seine Unified Aeronautical Communications Lösung den Kunden vor. Diese Lösung ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg, die OneATM-Vision des Unternehmens Realität werden zu lassen: Sie ermöglicht es Fluglots:innen, auf sowohl Sprach- als auch Automatisierungsfunktionen über ein einheitliches Interface zuzugreifen.

Das Konzept integriert das X10 Sprachkommunikationssystem mit dem SimCWP (

https://www.frequentis.com/en/pr/frequentis-orthogon-and-micro-nav-enhance-air-traffic-control-training-and-simulation-integrated) Automatisierungstool von Frequentis Orthogon, das auf der ODS Open Platform läuft. Dies ermöglicht einen synchronen Betrieb der Systeme und damit einen reibungslosen Informationsfluss zwischen ihnen. Diese Zusammenarbeit zwischen den Sprach- und Automatisierungsteams verdeutlicht den technischen und operativen Wert der Systemintegration.

„Zum ersten Mal zeigen wir, wie Integration die tägliche Arbeit für Lots:innen vereinfachen kann. Hier geht es darum, echten Mehrwert in realen Arbeitsabläufen zu liefern“, sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President Air Traffic Management bei Frequentis.

Die Lösung umfasst zunächst zwei Anwendungsfälle, die beide auf der Airspace World demonstriert werden. Der erste ist eine Monitoring-Box, die alle Nachrichten zwischen Lots:innen und Pilot:innen für ein ausgewähltes Flugereignis anzeigt und somit Lots:innen beim raschen Zugriff auf relevante Informationen ohne Systemwechsel unterstützt. Der zweite ermöglicht es Lots:innen, über eine intelligente Taste im Track Label einen Anruf direkt vom CWP HMI an den nächsten Sektor zu initiieren, wodurch die Übergabezeit verkürzt und Fehler durch manuelle Anwahl vermieden werden.

„Hier geht es darum, unnötige Schritte zu vermeiden und Kommunikation intuitiver zu machen. Das bestehende Sprachsystem bleibt, aber jetzt ist es direkt im Automatisierungs-Display verfügbar“, erklärt Reinhard Grimm.

Durch das Zusammenbringen von Kommunikation und Automatisierung reduziert Frequentis die Komplexität am Lots:innen-Arbeitsplatz, erhöht die Redundanz und unterstützt einen sichereren und effizienteren Betrieb. Die Lösung ist besonders für Flugsicherungsorganisationen relevant, die ihre Infrastruktur modernisieren und zugleich bekannte Arbeitsabläufe beibehalten möchten.

Unified Aeronautical Communications ist jetzt verfügbar und wird während der gesamten Airspace World 2025 präsentiert.

Web: frequentis.com/en/air-traffic-management/focus-areas/unified-aeronautical-communications (

https://www.frequentis.com/en/air-traffic-management/focus-areas/unified-aeronautical-communications)

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

