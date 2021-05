Fremont Digital: Wie eine Agentur mit SEO den Markt dominiert

Niklas Brinkmann ist mit seiner Agentur Fremont Digital auf SEO-Marketing für Anwalts-Kanzleien spezialisiert. Das Team nutzt die Chancen der Digitalisierung und entwickelt gezielte Maßnahmen, um das Kanzleiwachstum aktiv voranzutreiben.

Warum sich Suchmaschinenoptimierung für Kanzleien lohnt

Kanzleien dürfen in Deutschland zwar informieren, aber nicht werben. Daher werden Social-Media-Auftritte und Suchmaschinenoptimierung immer wichtiger für ihren Außenauftritt. Hier können sie nicht nur ihre Kompetenz unter Beweis stellen, sondern sie auch gezielt nutzen, um auf ihr Leistungsspektrum aufmerksam zu machen. Sie sind angehalten, ihre Webseiten nicht nur für Google, sondern auch für ihre potenziellen Klienten so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Diese SEO-Maßnahmen sollten Kanzleien im Auge haben

Die erste und wichtigste Maßnahme bei der SEO-Optimierung für Kanzleien betrifft Inhalt, Aufbau und Strukturierung der Webseite. Es gibt zahlreiche HTML-Auszeichnungen, die für Google relevant sind und nicht fehlen dürfen. Aber auch der Inhalt ist entscheidend: Er sollte die Nutzererwartung erfüllen und die angekündigten bzw. versprochenen Informationen auch wirklich liefern.

Schwieriger, da weniger gut kontrollierbar ist die Offpage-Optimierung, sprich: Maß-nahmen, die Nutzer zum Webseitenangebot führen und die Auffindbarkeit der Kanzlei-Seite in den Google-Suchergebnissen verbessern. In diesem Bereich gibt es viele Tricks und Kniffe, die nur Branchenkenner wie Fremont Digital kennen.

Die dritte Disziplin ist Local SEO, also die Verbesserung der Auffindbarkeit für lokale Suchanfragen (meist bestehend aus Branche + Ort). Leider zeigt Google pro Branche im sogenannten Local Pack nur drei lokale Geschäfte an. Immerhin 33 Prozent der Klicks entfallen auf eines dieser drei Suchresultate und 40 Prozent auf ein organisches Suchergebnis.

Diese Vorteile hat SEO für Anwälte

Diese Optimierungen entsprechen nicht nur den für Anwälte zulässigen Werbemaßnahmen, sondern bringen noch einen weiteren entscheidenden Vorteil mit sich: Der Bieterwettkampf aus dem klassischen Marketing entfällt, da die Kanzlei für den Klick auf ihr organisches oder lokales Suchergebnis nichts bezahlen muss.

Das liegt daran, dass die Webseite, nachdem sie einmal optimiert wurde, auf natürliche Weise Interesse weckt und Kundenanfragen erzeugt.

In Zahlen ausgedrückt, bedeutet das, dass ein erfolgreiches SEO-Konzept sich auch eindeutig in einem positiven Return-on-Invest niederschlägt, der dem klassischer Werbemaßnahmen (wie z. B. Außenwerbung oder Direktmarketing) überlegen ist. Das liegt einerseits daran, dass er sich mit den richtigen Tools viel genauer analysieren lässt. Andererseits aber auch daran, dass die Maßnahmen sich durch diese Kenntnis besser steuern und an das individuelle Anwalts-Profil anpassen lassen.

Wir helfen Rechtsanwaltskanzleien dabei nachhaltig das Kanzleiwachstum durch Seite 1 Platzierung Ihrer Kanzlei auf Google voranzutreiben.

