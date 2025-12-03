freiraum Akustik bietet große Auswahl an Naturfotos

Brillante Qualität und OEKO-Tex-100 zertifiziert

freiraum Akustik, Spezialist für Akustiklösungen und visuelle Raumgestaltung, erweitert die eigene Motivgalerie und stärkt damit die Verbindung von Kunst, Naturfotos, Akustik und funktionalem Design. Mit 22 Jahren Erfahrung entwickelt freiraum Konzepte, die sowohl optisch als auch akustisch überzeugen.

Große Auswahl für moderne Raumgestaltung

freiraum bietet eine der umfangreichsten Bildkollektionen für schallabsorbierende Bilder und Trennwände. Die Galerie umfasst Naturfotografien, urbane Panoramen, abstrakte Strukturen, Werke renommierter Künstlerinnen und Künstler sowie exklusive Serien. Alle Motive sind in hoher Galeriequalität erhältlich und eignen sich für Büros, Besprechungsräume, Hotellerie, Arztpraxen, kreative Arbeitsbereiche und private Wohnräume.

Beratung, die Räume und Werte verbindet

Ein zentraler Bestandteil des Angebots ist die Beratung zu Motivwahl und Raumwirkung. Das Team um Gründerin Lisa O“Connor-The entwickelt Bild- und Akustikkonzepte, die:

– zur Corporate Identity passen,

– Unternehmenswerte sichtbar machen,

– Farb- und Raumwelten ergänzen,

– Atmosphäre und Wohlbefinden verbessern.

„Wir betrachten Räume ganzheitlich – ästhetisch, funktional und emotional. Ein Motiv ist nicht nur ein Bild, sondern Teil der Identität und Akustik eines Raums“, sagt Gründerin Lisa O“Connor-The.

Visualisierungen im Raum

Auf Wunsch erstellt freiraum Visualisierungen direkt in den Räumen der Kund*innen – ein kostenloser Service für eine sichere Motiv- und Größenwahl vor der Produktion.

22 Jahre Expertise in Akustikplanung und Montage

freiraum zählt zu den Pionieren kunstvoller Akustikbilder in Deutschland. Seit 2004 begleitet das Unternehmen Projekte in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Gesundheitswesen und privaten Wohnräumen.

Das Leistungsspektrum umfasst:

– Akustikberechnungen nach DIN 18041

– Planung von Wand- und Deckenelementen

– Entwicklung individueller Motive und Bildserien

– handwerkliche Fertigung in Süddeutschland

– Montage durch geschulte Experten

Die Akustikelemente bestehen aus langlebigen, ökologischen Materialien. Der Dämmstoff Caruso Isobond bietet sehr hohe Absorptionswerte und ist schadstofffrei.

Nachhaltigkeit: Verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen

Nachhaltigkeit hat bei freiraum einen hohen Stellenwert. Das Unternehmen nutzt Ökostrom, reduziert seinen CO-Ausstoß und kompensiert unvermeidbare Fahrten durch die Unterstützung nachhaltiger Projekte wie regionale Baumpatenschaften.

Die Produkte werden in Süddeutschland handwerklich und ausschließlich on demand gefertigt. Dadurch lagert freiraum nur Rohmaterialien, vermeidet Überproduktion und minimiert Abfälle. Im Arbeitsalltag achtet das Unternehmen auf einen sparsamen Einsatz von Material, Energie und Lebensmitteln.

Farbfächer, Muster und Verpackungen werden mehrfach verwendet – jedes Detail hilft, Ressourcen zu schonen und langlebige Qualität zu sichern.

freiraum Akustik ist ein führendes Unternehmen im Bereich Raumgestaltung und Akustikprojekte. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat freiraum Akustik mit über 1.400 Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Verbände. Das erfahrene Team verbindet Kommunikationsberatung, Innenarchitektur, Kunst und Design sowie moderne Trainingsmethoden und Workshop-Designs, um maßgeschneiderte Lösungen für die Gestaltung von Räumen und Akustikoptimierung zu entwickeln.

Weitere Informationen über freiraum Akustik und das Unternehmen finden Sie unter: https://www.freiraumakustik.de/service/freiraum/

Kontakt

freiraum Akustik – freiraum Agentur GmbH

Lisa OConnor

Hauptstraße 64

69117 Heidelberg

062216582604



https://www.freiraumakustik.de

