Sommerprogramm der Freimaurerloge aus Delmenhorst führt zu den geretteten Tieren auf die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch nach Niedersachen

Die Freimaurerloge „Horst zur Beständigkeit“ aus Delmenhorst verbringt ihre Sommermonate traditionell mit einem abwechslungsreichen Programm. Neben Spargelessen, Museumsbesuchen und Sommerfesten stand in diesem Jahr ein ganz besonderer Ausflug auf dem Plan: der Besuch der Ballermann Ranch in Scholen, die zum Gut Aiderbichl gehört.

Rund 35 Brüder, Partnerinnen und Gäste wurden dort von Annette und Andre Engelhardt im Western-Look begrüßt. Mit viel Leidenschaft erklärten sie die Philosophie hinter Gut Aiderbichl, das vor allem in Süddeutschland und Österreich beheimatet ist: Tiere sollen respektvoll behandelt und nicht überlastet werden. „Es geht nicht darum, dass man auf einem Pferd nicht reiten soll“, betonte Andre Engelhardt. „Aber das Pferd muss den Reiter auch tragen können. Respekt und Mitgefühl gegenüber dem Tier – das ist, was wir uns wünschen.“

Bei einem Rundgang über das Gelände konnten die Besucher diese Haltung spürbar erleben. Gepflegte Boxen, saubere Tiere ohne jede Scheu vor Menschen – viele kamen neugierig auf die Gäste zu, ließen sich kraulen und stupsten mit ihren Nüstern. Zu jedem Tier wussten die Engelhardts eine Geschichte: Von der 40-jährigen Eselin „Bonita“ über Pony „Schnütchen“ mit verformtem Kiefer bis zur sizilianischen „Mafia-Bande“ und Hengst „Appi“, einst Teil des Zirkus Giovanni Althoff. Sogar Althoff selbst wurde spontan angerufen, um eine Filmfrage zu klären – die Hauptrolle neben John Wayne im Film Zirkuswelt spielte Claudia Cardinale.

Besonders bewegend waren die Schicksale der westfälischen Kaltblüter, die in erbärmlichem Zustand auf die Ranch kamen. Annette Engelhardt verbrachte drei Wochen fast ununterbrochen bei ihnen, päppelte sie auf – und sang ihnen Lieder vor. Heute sind die kräftigen Tiere kaum wiederzuerkennen.

Auch die kleine Ranch-Kapelle beeindruckte die Gäste. Sie ist geweiht, kann für Trauungen genutzt werden und ist zugleich Erinnerungsort für einige verstorbene Tiere – ihre Bilder und Urnen sind in den Raum integriert.

Da einige Brüder im Juli verhindert waren, gab es am 23. August eine zweite Führung. Logenmeister Jörg Redenius fasste die Eindrücke so zusammen: „Respekt und Barmherzigkeit sind wichtige Säulen der Freimaurerei. Das schließt Tiere nicht aus – und genau das ist auf der Ranch überall sichtbar.“

Die Ballermann Ranch gehört inzwischen dauerhaft zur Stiftung Gut Aiderbichl. Damit ist die Versorgung vieler Tiere langfristig gesichert. Für die Besucher der Loge bleibt der Eindruck, dass es Orte gibt, die dem Chaos der Welt etwas Positives entgegensetzen – Orte voller Respekt, Barmherzigkeit und Hoffnung.

Kontakt zu den Freimaurern Delmenhorst:

Johannisloge Horst zur Beständigkeit

unter der Konstitution der G.L.d.F.v.D. Martrikel 232

Patent 794 der V.G.v.D.

Internet: www.freimaurer-delmenhorst.de

Zuschriften nur unter der Anschrift des Vorsitzenden Logenmeisters:

Jörg Redenius

Mitteldorfer Str. 3

28307 Bremen

Telefon: 0421 / 1754 2200 Mobil: 0151 / 6430 2179

