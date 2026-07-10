Freilufttheater: „Auf nach Media Silva“ – Mittenwald

Location: Kurpark Puit

Street: Klausnerweg 1

City: 82481 – Mittenwald (Germany)

Start: 18.07.2026 20:00 Uhr

Entry: 25.00 Euro (non 19% VAT)

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„Auf nach Media Silva“ heißt das extra für den Bozner Markt 2026 arrangierte Theaterstück, das am Samstag, 18. Juli in der Kuranlage Puit in Mittenwald uraufgeführt wird. Autor Andreas Sailer erzählt darin vom Beginn der Blütezeit Mittenwalds im ausklingenden 15. Jahrhundert.

Im Jahr 1487 müssen venezianische Kaufleute nach der Kriegserklärung von Herzog Sigismund von Tirol gegen Venedig die Stadt Bozen verlassen, um der Verfolgung durch Tiroler Soldaten unter Graf Gaudenz von Mätsch zu entgehen. Der Händler Antonio flieht mit seiner Familie und folgt dem Rat seines Freundes Jakob Fugger, sich im damaligen Media Silva (heute Mittenwald) niederzulassen. Mit ihrer Ankunft verändert sich das Leben des Mittenwalder Marktrichters und seiner Tochter Margarethe von einem Tag auf den anderen.

Das Theaterstück wird an den beiden Juli-Wochenenden vor dem historischen „Bozner Markt“ in Mittenwald aufgeführt. Während der Festwoche verwandeln die Mittenwalder:innen ihren Ort in das blühende Handelszentrum, das es ab 1487 rund 200 Jahre lang gewesen war.

Mehr zum gesamten Programm der Bozner-Markt-Festwoche in Mittenwald unter: http://boznermarkt.de/

„Im Herzen der Natur“, lautet das Credo der Alpenwelt Karwendel, der oberbayerischen Urlaubsregion um Mittenwald, Krün und Wallgau.

Rund 100 km südlich von München liegt sie im Werdenfelser Land, nahe der Grenze zu Tirol. Die frisch entsprungene Isar fließt mitten durch. Landschaftliche Vielfalt zeichnet die Wanderwege und Fahrrad- und Trailrun-Routen aus. Urlauber schätzen zudem die neun Bergseen als Bade- und Rastplätze, Naturkenner die artenreichen Buckelwiesen und Isar-Auen, Fotografen aus aller Welt das Blütenmeer auf Frühlingswiesen vor dem Hintergrund des Karwendels.

Im Winter punktet die Alpenwelt mit ihrem 150-km-Loipennetz. Könner wagen sich auf Deutschlands längste Skiroute im Dammkar, Familien bevorzugen das gemütliche Skigebiet samt Rodelbahn am Kranzberg.

Kulturfreunde schätzen die Ursprünglichkeit der Region an der Isar: Sie ist reich an kunstvollen Lüftlmalereien und echtem Brauchtum. Mittenwald ist obendrein weltbekannt für seine lebendige, über 330 Jahre alte Geigenbau-Tradition.

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Bildquelle: Alpenwelt Karwendel / Hubert Hornsteiner