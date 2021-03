Freie Trauungen immer öfter auch im DIY-Stil

Immer mehr Brautpaare lassen sich ohne Kirche trauen. Immer öfter durch gute Freunde oder die eigenen Trauzeugen.

Freie Trauungen liegen nach wie vor im Trend. Ohne eine kirchliche Institution kann die Zeremonie genau so gestaltet werden, wie das Brautpaar es sich wünscht. Und an jedem gewünschten Ort.

Oliver Walter ist seit fast 15 Jahren Trauredner und hat über 500 Brautpaare auf dem Weg in die Ehe begleitet. In den letzten Jahren passiert es aber immer öfter, dass ihn Freunde eines Brautpaares verzweifelt kontaktieren. Sie haben sich bereit erklärt das befreundete Paar zu trauen. Haben aber nun festgestellt, dass sie diese Aufgabe überfordert und suchen Unterstützung.

Diese erhalten sie unter https://oliver-walter.net/selber-reden/ in Form von Ideen, Video-Coachings und Lektorat ihrer Redeentwürfe.

Gründe keinen professionellen Redner oder eine Rednerin zu engagieren gibt es durchaus. Was wenn der oder die Wunschrednerin am eigenen Termin schon ausgebucht ist? Dann “irgendwen” beauftragen? Eine Trauung durch eine nahestehende Person ist eben dich noch mal einen Tick persönlicher. Und auch der Kostenfaktor darf nicht vergessen werden. Die Do it yourself Variante ist deutlich günstiger.

Wichtig zu betonen: Ein echter Profi als Hochzeitsredner:in ist sein Honorar absolut wert. Viele Stunden Vorbereitung sind nötig um eine Zeremonie von circa 30 Minuten bis zu maximal einer Stunde Dauer zu gestalten. Doch in den letzten Jahren wurde der Markt etwas überschwemmt mit Quereinsteigern, die nicht immer den hohen Anforderungen der Brautpaare für den schönen Tag im Leben erfüllen können. Auch wenn das aufwendig gestaltete Websites und “styled shoots”, also Fotos von Hochzeiten, die mit Models nachgestellt wurden, versprechen.

Oliver Walters Angebot zur Unterstützung eines Hobbyredners aus dem eigenen Freundes- oder Familienkreis gliedert sich in drei Pakete, die preislich bereits bei 99 Euro beginnen. So soll jeder Hobbyredner genau die Unterstützung bekommen, die er oder sie wirklich braucht.

Eine Trauung durch den erfahrenen Profi selbst liegt preislich übrigens bei EUR 890,-. Bei der Preisgestaltung floss auch mit ein, dass man als Redner nur eine bestimmte Anzahl an Trauungen pro Jahr durchführen sollte. So ist sichergestellt, dass jedes Brautpaar die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient hat. Und wofür die Paare eben auch bezahlen.

Ob Trauung durch den Profi oder eine wichtige Person aus dem nächsten Umfeld, Brautpaare haben die Wahl und können für beide Varianten auf professionelle Begleitung zurückgreifen.

Oliver Walter liebt es über, vor, zu und mit Menschen zu sprechen. Als Rhetoriktrainer, Coach, Freier Redner und Kabarettist.

