Freie Plätze für Coaching-Ausbildung im September

Die mehrfach ausgezeichnete Coaching-Ausbildung der dehner academy startet am 9. September 2026 in Konstanz. Anmeldungen sind noch möglich.

Am 9. September 2026 beginnt in Konstanz die nächste berufsbegleitende Coaching-Ausbildung der dehner academy. Für den neuen Ausbildungsdurchgang sind noch Plätze verfügbar. Interessierte Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Beraterinnen und Trainer können sich derzeit noch anmelden.

„Viele Menschen spüren, dass sie andere bewusster durch Veränderung, Konflikte und Phasen hoher Belastung begleiten möchten“, sagt Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy. „Unsere Coaching-Ausbildung vermittelt ihnen dafür ein fundiertes psychologisches Verständnis, professionelles methodisches Handwerk und viel Sicherheit in der praktischen Anwendung.“

Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die Coaching-Kompetenz aufbauen und in ihrem beruflichen Umfeld einsetzen möchten. Dazu gehören selbstständige und angestellte Berater und Trainerinnen ebenso wie Führungskräfte und HR-Verantwortliche. Die Teilnehmenden lernen, professionelle Coaching-Prozesse zu gestalten und Menschen bei persönlichen, beruflichen und organisationalen Fragestellungen wirksam zu begleiten.

„Gerade auch Führungskräfte profitieren von einer coachenden Haltung“, so Alice Dehner. Wer Verantwortung überträgt, Entwicklungsgespräche führt oder Mitarbeitende durch Unsicherheit begleitet, braucht ein gutes Gespür für Menschen, eine klare Gesprächsführung und die Fähigkeit, vorhandene Ressourcen zu aktivieren.

„Coaching-Kompetenz entsteht für uns aus dem Zusammenspiel von methodischer Klarheit, persönlicher Entwicklung und einem fundierten Verständnis organisationaler Zusammenhänge“, erklärt Alice Dehner. „Die Teilnehmenden lernen deshalb verschiedene psychologische und systemische Ansätze kennen. Gleichzeitig setzen sie sich intensiv mit ihrer eigenen Haltung und Wirkung auseinander.“

Seit mehr als 30 Jahren zählt die renommierte dehner academy zu den Pionieren im Business-Coaching. Ihre integrative Ausbildung verbindet unterschiedliche psychologische Ansätze und betrachtet sowohl den einzelnen Menschen als auch dessen berufliches und organisationales Umfeld. Bereits rund 1.000 Teilnehmende haben die Ausbildung durchlaufen. Sie ist vom Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) und der International Organization for Business Coaching (IOBC) zertifiziert. Im November 2025 wurde sie zum vierten Mal in Folge mit dem Deutschen Bildungs-Award ausgezeichnet.

Der Ausbildungsdurchgang in Konstanz startet vom 9. bis 11. September 2026. Insgesamt umfasst die Coaching-Ausbildung neun jeweils dreitägige Module und erstreckt sich über rund eineinhalb Jahre. Zwischen den Präsenzmodulen vertiefen die Teilnehmenden das Gelernte mit Blended-Learning-Angeboten, in Lerngruppen und durch die Arbeit an eigenen Coachingfällen.

Die Gruppen sind auf maximal zwölf Teilnehmende begrenzt. Dadurch entsteht ein persönlicher Lernrahmen, in dem Wissensvermittlung, Selbsterfahrung, praktische Übungen und Supervision eng miteinander verbunden werden. Wer einen der noch verfügbaren Plätze nutzen möchte, kann sich direkt bei der dehner academy informieren und für den Ausbildungsstart im September anmelden.

Inhaltlich reicht die Ausbildung von Auftragsklärung und Problemanalyse über Transaktionsanalyse, Konfliktmanagement und systemisches Coaching bis zu Ressourcenarbeit nach Milton H. Erickson, Embodiment und Methoden zum Lösen mentaler Blockaden. Die Teilnehmenden üben an konkreten Fällen aus ihrer beruflichen Praxis und entwickeln Schritt für Schritt die Sicherheit, eigene Coaching-Prozesse professionell zu gestalten.

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

Kontakt

dehner academy GmbH

Alice Dehner

Theodor-Heuss-Str. 36

78467 Konstanz

+49 7531 942008-0



https://www.dehner.academy

Bildquelle: © Uwe Klössing