Freie Gewerbefläche an bester Lage in Basel-Stadt

Positionieren Sie sich für 2025 und Ihren Erfolg am Riehenring 182!

Das Q4 2024 neigt sich dem Ende. Sie sind im Endspurt und suchen noch nach der richtigen Immobilie, um im kommenden Jahr voll durchzustarten? Ihr Team und Ihre Produktpalette wächst stetig, Sie brauchen folglich genug Raum für Präsentations- und Arbeitszwecke?

Sie haben Glück, wir haben die Immobilie für Sie!

Am Riehenring 182, an der nördlichen Einfallsachse der Stadt Basel, finden Sie all das und mehr auf 3’200 m2.

Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich ein bedienter Empfang, ein Shop, lichtdurchflutete Showrooms sowie ein hauseigenes Restaurant. Im ersten und zweiten Obergeschoss befinden sich primär zusätzliche Ausstellungsflächen für wirkungsvolle Produktpräsentationen mit „Wow-Effekt“. Dank der grosszügigen Raumaufteilung, können Sie auch ausgefallene Visionen umsetzen und ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis für Ihre Kunden schaffen.

Darüber liegen vier Bürogeschosse, welche komplett mit modernem Innenausbau vermietet werden. Jede Etage verfügt über eine grössere Open Space-Arbeitsfläche und jeweils fünf Einzelbüros oder Besprechungszellen.

Der Kernbereich ist mit Parkett ausgelegt, die Arbeitsbereiche verfügen über Doppelböden mit textilem Belag, damit ihr Team geräuschlos von einem Meeting zum nächsten huschen kann. Die Räume verfügen über grosszügige Fenster und werden über einen Fernwärmeanschluss beheizt.

Ein besonderes Juwel finden Sie im obersten, überhöhten Geschoss. Hier befindet sich ein grosszügiges, multifunktional nutzbares Auditorium mit Panoramablick!

Diese Räumlichkeiten eignen sich ideal für Paneldiskussionen, Soft-Launches oder die interne Weihnachtsfeier.

Das Dossier zu diesem Objekt finden Sie auf meiner Website oder ich schicke es Ihnen auf Anfrage gerne persönlich zu. Bei dieser Gelegenheit kann ich Ihnen auch ein eigens produziertes Video des Objektes zukommen lassen, damit Sie sich ein genaueres Bild machen können.

Ihr Interesse ist geweckt?

Kontaktieren Sie mich noch heute für mehr Informationen oder einen Besichtigungstermin.

Herr Peter Straub

Mitteldorfstrasse 32

6315 Oberägeri

Schweiz

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

