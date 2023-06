Frei von Alkohol mit Hypnose | Dr. phil. Elmar Basse

Vom Alkohol befreien mit Hypnose in der Praxis für Hypnose Hamburg bei Dr. phil. Elmar Basse | Tiefenhypnose

Mit Hypnose alkoholfrei werden ist möglich in der Praxis für Hypnose Hamburg bei dem Hypnosetherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie Dr. phil. Elmar Basse.

Energetische Tiefenhypnose für die Befreiung vom Trinken ist ein wissenschaftlich anerkanntes Heilverfahren, betont Elmar Basse. Es ist strikt zu unterscheiden von dem, was viele Menschen als Showhypnose kennen und das nur der Unterhaltung dient. Die medizinische Hypnose hingegen, die Elmar Basse einsetzt, um Menschen dazu zu verhelfen, sich vom Alkohol zu befreien, ermöglicht einen Weg in die hypnotische Trance, der nicht nur prinzipiell von jedem Menschen beschritten werden kann, der tatsächlich eine hilfreiche Erfahrung mit Hypnose machen möchte, sondern der sich auch als besonders effizient erwiesen hat, um sich von Süchten, inneren Blockaden, unerwünschtem Handeln und Fühlen zu befreien.

Dabei ist es vor der Hypnosebehandlung bei Elmar Basse wichtig, gemeinsam das tatsächliche Anliegen zu klären. Erfahrungsgemäß gibt es bei vielen Menschen, die von Alkoholmissbrauch betroffen sind, zwar die Einsicht, dass ihr Trinkverhalten problematisch ist, zugleich aber und widerstreitend dazu den Gedanken, es könnte doch vielleicht reichen, einfach nur etwas weniger zu trinken.

Letztere Vorstellung ist für den Hypnosetherapeuten Elmar Basse einerseits gut verständlich. Denn im Gegensatz zu anderen Drogen, z.B. Nikotin, ist der Alkoholkonsum eine gesellschaftlich sehr anerkannte und tolerierte Verhaltensweise. Bekanntlich ist es geradezu so, dass man eher in Rechtfertigungsdruck zu geraten droht, sagt Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg, wenn man bei sozialen Anlässen wie zum Beispiel einer Party sich des Trinkens von Alkohol enthält. Schnell droht man hier als Spaßbremse zu gelten, und so verstärkt der soziale Sanktionsdruck auch die Eigenmotivation, die ja schon darin besteht, dass viele Menschen aufgrund ihrer bisherigen Trinkerfahrungen laut dem Hypnosetherapeuten Dr. phil. Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg zu der Auffassung gelangt sind, dass sie, um wirklich Spaß zu haben, auch trinken müssen, und um noch mehr Spaß zu haben, noch mehr trinken müssen. In dieser „Logik des Trinkens“ ergibt sich dann, dass der maximale Spaß mit maximalem Trinken verknüpft ist: Nur wenn man immer weiter trinkt, kann man immer mehr Spaß haben. Und wer wollte nicht, so könnte man fragen, wenn man schon auf einer Party ist, immer größeren Spaß haben? Das Resultat ist dann bei den betreffenden Menschen aber leider nicht selten der Absturz, wenn sie bis zum Exzess getrunken haben.

Gerade für diese Menschen macht es aber wenig Sinn, das eigene Trinkverhalten nur kontrollieren zu wollen. Dessen Funktion steht ja dem Kontrollversuch entgegen. Dieser gerät in Konflikt mit dem Wunsch nach Spaß und Letzterer droht, auch unter dem angeführten Sanktionsdruck, zu obsiegen, meint Elmar Basse von der Praxis für Hypnose Hamburg. Er hält es daher für viel aussichtsreicher, ganz mit dem Trinken aufzuhören, um eine innere Neuorientierung zu ermöglichen. Allerdings ist dies etwas, was der Hypnosetherapeut Elmar Basse seinen Patienten nicht vorschreibt. Denn es hilft laut Elmar Basse nichts, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was auf den inneren Widerstand des betreffenden Menschen stößt. So ist es auch zu respektieren, wenn ein Mensch für sich entscheidet, dass er zumindest zuerst einmal nicht ganz auf den Alkoholkonsum verzichten möchte. In der Arbeit mit Hypnose bei Elmar Basse sind dann gemeinsam Wege zu beschreiten, die diesem Wunsch gerecht werden.

Macht Erfahrung nicht oft den Unterschied? Klienten profitieren von der täglichen, intensiven Arbeit, die Dr. phil. Elmar Basse mit Hypnose ausübt und die ihm eine große Erfahrung eingebracht hat.

In seiner Praxis für Hypnose Hamburg bietet der Heilpraktiker für Psychotherapie Elmar Basse seit vielen Jahren klinische Hypnose und Hypnosetherapie an. Klinische Hypnose bei Elmar Basse kann bei einer großen Bandbreite von Anliegen helfen. Dazu zählen unter anderem die Raucherentwöhnung und die Gewichtsreduktion, aber auch die Behandlung von Ängsten und Schmerzen und vieles andere mehr. Gerne können Interessenten sich auch telefonisch oder per mail melden, um anzufragen, ob ihr Anliegen mit Hypnose bei Elmar Basse behandelt werden kann. Die Terminvereinbarung kann telefonisch erfolgen. Es steht aber auch ein Online-Terminkalender im Internet bereit, über den die Terminvereinbarung direkt elektronisch erfolgen kann.

