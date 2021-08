Frei atmen mit dem Duft der Zirbe – zu Hause und in der Sauna

Ätherische Öle beruhigen und sorgen für einen erholsamen Schlaf

Die Zirbenwelt von erwinmueller.de zeigt, wie vielseitig einsetzbar die Zirbe im Zuhause ist. Denn der Duft der Zirbe wirkt wohltuend auf Körper und Seele und trägt zu einem erholsamen Schlaf bei. In den Alpen ist die Zirbe uraltes Kulturgut. Jetzt wurden ihre positiven Eigenschaften wieder neu entdeckt und halten mit Möbeln, Bettwaren und Accessoires aus Zirbenholz Einzug in unseren modernen Alltag.

Erholsam schlafen mit dem Duft der Zirbe

Reine Schafschurwolle veredelt mit Zirbenflocken ist die perfekte Mischung für Bettdecken und Kissen. Die ätherischen Öle der Zirbe geben einen wohltuenden Duft ab, entspannen und tragen zu einem erholsamen Schlaf bei. Schurwolle ist temperaturausgleichend, atmungsaktiv und hat eine hohe Selbstreinigungskraft. Die Feuchtigkeit wird schnell an die Raumluft abgegeben, für ein trockenes Schlafklima und optimale Wärmehaltung.

Die Wirkung der Zirbe kann mit Zirbenflocken in einem Kuschelkissen oder einem Zirbenwürfel noch verstärkt werden. Die ätherischen Öle reinigen die Raumluft und beugen Schlafstörungen vor. Lässt der Duft nach, können die Flocken mit Zirbenöl besprüht werden.

Besonders praktisch für unsere digitalisierte Welt ist ein Handyhalter aus Zirbenholz. Er ist ein attraktives Dekostück und duftet angenehm. Durch die offene Seite hat das Handy vollen Empfang. Im Sockel befindet sich eine durchgängige Ausfräsung, durch die das Netzkabel gezogen werden kann.

Zirbenöl – Dufterlebnis in der Sauna

Nicht nur im Schlafzimmer ist Zirbenöl wohltuend für die Atemwege. Es ist auch belebend und erfrischend in der Sauna. Das Zirben Familie Saunaöl “Zirbe” sorgt für ein besonderes Dufterlebnis und ein unvergleichliches Saunavergnügen. Feinwürzige Noten des Tiroler Bergwaldes betören die Sinne. Beim Saunaöl “Zirbe/Zitrone” sorgt eine Nuance Zitrone für einen erfrischenden sommerlichen Duft. Das Öl “Alpenkräuter” erinnert an eine blühende Almwiese.

Viel trinken ist nach der Sauna wichtig, um den Flüssigkeitshaushalt des Körpers wieder aufzufüllen. Verschließt man eine Wasserkaraffe mit einer Zirbenkugel, gibt sie aufgrund der ätherischen Öle Duft und Geschmack an das Wasser ab, was ein ganz besonderes Geschmackserlebnis erzeugt. Am besten kommen die Aromen im Wasser bei Raumtemperaturen zur Geltung. Mit einem Edelsteinstab wird die Karaffe auch optisch ein Erlebnis. Die Edelsteinwasser Grundmischung besteht aus Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz.

Frottier für die Sauna

Was die ätherischen Öle für die Schleimhäute sind, das ist weicher Frottier für die Haut. In das große Walk-Frottier Saunatuch von Erwin Müller kann man sich richtig schön einwickeln und entschleunigen. Ergänzt mit einem Sarong für Sie und einem Kilt für Ihn steht einem entspannten Saunagang nichts mehr im Wege. Eine weitenregulierbare Druckknopfleiste und ein Gummizug am Rücken sorgen für optimalen Sitz. Außen samtig weicher Velours, innen saugstarker Frottier.

Zirbenholz und Zirbenöl sind wohltuend für die Atemwege. Nicht nur im Zuhause, auch in der Sauna. Wie vielseitig einsetzbar sie sind, zeigt die Zirbenwelt auf erwinmueller.de.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de