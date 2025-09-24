Freese Fußbodentechnik saniert Terrazzo in Berliner Mensa

Spezialist für Terrazzoböden modernisiert 760 qm Terrazzofliesen

Freese Fußbodentechnik übernimmt die fachgerechte Terrazzosanierung von 760m² Terrazzofliesen in einer Berliner Mensa. Der Spezialist sorgt für optische Einheitlichkeit und Langlebigkeit der Beläge. Die Aufarbeitung zeigt die umfassende Erfahrung des Unternehmens in der Pflege und Sanierung von Terrazzo.

Fachkompetenz für Terrazzo-Beläge

Terrazzo zählt zu den langlebigsten Bodenbelägen und überzeugt durch Robustheit und Ästhetik. Bei starker Beanspruchung ist eine fachgerechte Sanierung sinnvoll, um Funktion und Optik langfristig zu erhalten. Freese Fußbodentechnik ist seit über 30 Jahren als Spezialist für Terrazzo etabliert. Die Berliner Mensa zeigt exemplarisch, wie diese Expertise zur Sicherung und Aufwertung von Terrazzofliesen eingesetzt wird.

Langjährige Erfahrung für neue und sanierte Terrazzo-Beläge

Ursprünglich auf die Herstellung neuer Terrazzoböden spezialisiert, nutzt Freese Fußbodentechnik dieses Wissen gezielt für die fachgerechte Sanierung von Bestandsbelägen. Die Kombination aus Erfahrung in der Neuproduktion und präziser Aufarbeitung von Terrazzo gewährleistet, dass Böden nach starker Beanspruchung ihre ursprüngliche Qualität und optische Wirkung zurückgewinnen.

Projekt in Berlin: Aufarbeitung von 760m² Terrazzo

In der Berliner Mensa wurden 760m² bestehende Terrazzofliesen sorgfältig aufbereitet, um eine ebenmäßige Oberfläche und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Das Projekt verdeutlicht die Spezialisierung von Freese Fußbodentechnik auf die präzise Aufarbeitung großer Terrazzo-Flächen.

Nachhaltigkeit durch gezielte Aufarbeitung

Die fachgerechte Terrazzosanierung verlängert die Lebensdauer der Böden, reduziert den Bedarf an neuem Material, spart Kosten und ist schneller als ein kompletter Austausch. Risse, Abnutzungen und Farbabweichungen werden gezielt behoben, sodass die Beläge langfristig funktional bleiben und ihre optische Qualität behalten.

Zuverlässiger Partner für Terrazzo-Projekte

Die Sanierung in der Berliner Mensa zeigt, dass Freese Fußbodentechnik ein verlässlicher Partner für Terrazzosanierungen ist. Jahrzehntelanges Know-how, zahlreiche abgeschlossene Bauvorhaben und die Zusammenarbeit mit namhaften Architekten prägen die Arbeit des Unternehmens. Fachwissen und präzise Ausführung sichern die Qualität bestehender Beläge und steigern nachhaltig deren Wertigkeit. Auch zukünftige Projekte profitieren von dieser Expertise, sei es in Schulen, öffentlichen Einrichtungen oder Gewerbeobjekten.

Sanierung von Terrazzofliesen in Berliner Mensa

Freese Fußbodentechnik – Experten für anspruchsvolle Fußbodentechnik

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist spezialisiert auf exklusive Terrazzoböden, Designestriche, Kunstharzterrazzo, Kunstharz-Bodenbeschichtungen und Industrieestriche. Individuell gestaltet, verleihen diese Böden jedem Bauwerk einen unverwechselbaren Charakter – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung historischer Objekte. Seit mehr als 30 Jahren ist das Unternehmen bundesweit ein verlässlicher Partner für Architekten, Bauherren und Planer im privaten und öffentlichen Bereich.

Mit handwerklichem Know-how, technischer Expertise und einem ausgeprägten Gespür für gestalterische Anforderungen realisiert Freese Fußbodentechnik anspruchsvolle Bodenlösungen, die Funktionalität und Ästhetik vereinen.

Die Freese Fußbodentechnik GmbH ist Teil der Freese Gruppe, einem traditionsreichen Familienunternehmen mit über 115-jähriger Geschichte und mehr als 200 Mitarbeitenden weltweit. Der Stammsitz befindet sich in Rudolstadt (Thüringen). Geschäftsführer ist Jan Evers, Vertriebsleiter Andre Tonecker.

Kontakt

Freese Fußbodentechnik GmbH

Ellen Barg

Romain-Rolland-Str. 14-24

13089 Berlin

030 31807896



http://www.freese-fussbodentechnik.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.