Freedome Pictures erweitert Portfolio mit DJI Mavic 4 Pro – Immobilien erstrahlen jetzt auch nachts in perfektem Licht

Süddeutscher Spezialist für Immobilienmarketing investiert in 6K-Drohnentechnologie und erschließt neue Aufnahmemöglichkeiten für Makler und Hoteliers

Freedome Pictures, der Experte für professionelle Immobilienfotografie mit Standorten in Schongau und Dießen am Ammersee, erweitert sein Leistungsspektrum durch den Einsatz der brandneuen DJI Mavic 4 Pro. Das von Thomas Thaler geführte Unternehmen, das bereits über 35 namhafte Immobilienmakler in Süddeutschland zu seinen Referenzkunden zählt, kann damit ab sofort spektakuläre Nachtaufnahmen und noch detailreichere Luftbilder realisieren.

Vom lokalen Geheimtipp zum gefragten Partner der Immobilienbranche

„Unser Name Freedome – die freie Kuppel – steht seit jeher für grenzenlose Perspektiven aus der Luft“, erklärt Geschäftsführer Thomas Thaler, der als zertifizierter Meta Business Partner modernste Marketingkonzepte mit traditioneller Handwerkskunst verbindet. „Mit der neuen Technologie erweitern wir diese Perspektiven nun buchstäblich in die Nacht hinein.“

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren vom regionalen Anbieter zum gefragten Partner für anspruchsvolle Immobilienprojekte entwickelt. Besonders im Luxussegment rund um den Starnberger See, in München-Grünwald und im touristisch geprägten Allgäu vertrauen Makler und Hoteliers auf die Expertise von Freedome Pictures. „Wir kennen die Herausforderungen unserer Kunden genau“, betont Thaler. „Immobilien müssen heute nicht nur präsentiert, sondern emotional erlebbar gemacht werden.“

Neue Auftragsfelder durch erweiterte technische Möglichkeiten

Die Investition in die DJI Mavic 4 Pro mit ihrer 100-Megapixel-Hasselblad-Kamera eröffnet völlig neue Projektmöglichkeiten. Hotels im Allgäu können ihre romantisch beleuchteten Wellness-Bereiche in der Abenddämmerung präsentieren, während Gewerbemakler in München die imposante Skyline-Lage von Büroimmobilien bei Nacht inszenieren können. Die revolutionäre 0,1-Lux-Nachtsicht-Technologie macht Aufnahmen möglich, die bisher undenkbar waren.

„Erst kürzlich hatten wir eine Anfrage für ein historisches Hotel in Füssen, das seine besondere Atmosphäre bei Nacht zeigen wollte“, berichtet Thaler aus der Praxis. „Mit der bisherigen Technik wäre das nur mit enormem Aufwand möglich gewesen. Die Mavic 4 Pro liefert diese Aufnahmen jetzt in 6K-HDR-Qualität bei einem einzigen Flug.“

Bewährtes Rundum-Sorglos-Paket trifft auf Spitzentechnologie

Freedome Pictures kombiniert die neue Drohnentechnologie mit seinem bewährten Full-Service-Ansatz. Das Unternehmen verfügt über alle erforderlichen Flugrechte und Genehmigungen der Regierung von Oberbayern und übernimmt die komplette Abwicklung für seine Kunden. „Unsere Kunden müssen sich um nichts kümmern – von der Flugplanung über die Genehmigungen bis zur professionellen Nachbearbeitung in maximal 48 Stunden“, versichert Thaler.

Die drei Kameras der Mavic 4 Pro ermöglichen dabei flexibles Arbeiten: Weitwinkelaufnahmen erfassen das gesamte Anwesen, während die Teleobjektive architektonische Details oder besondere Merkmale der Umgebung hervorheben. Der innovative 360-Grad-Gimbal erlaubt spektakuläre Kamerafahrten, die Immobilien wie in einem Hollywood-Film präsentieren.

Ferienwohnungsvermieter und Bauträger im Fokus

Neben den etablierten Kundengruppen erschließt Freedome Pictures gezielt neue Marktsegmente. Ferienwohnungsvermieter, die auf Plattformen wie Airbnb und Booking-com präsent sind, profitieren von der erhöhten Bildqualität und den vertikalen Videoformaten für Social Media. Bauträger und Projektentwickler nutzen die verlängerte Flugzeit von 51 Minuten für die Dokumentation großer Neubaugebiete.

„Die Nachfrage nach professionellen Drohnenaufnahmen steigt kontinuierlich“, erklärt Thaler. „Besonders im Fünfseenland und in Garmisch-Partenkirchen sehen wir enormes Potenzial. Mit der neuen Technologie können wir auch Projekte realisieren, die bisher zu aufwendig oder technisch nicht machbar waren.“

Persönlicher Service bleibt Markenkern

Trotz modernster Technik bleibt der persönliche Service das Herzstück von Freedome Pictures. „Das Menschliche kommt bei uns nicht zu kurz“, betont Thaler, was auch Kundenreferenzen bestätigen. Die flexible Terminabstimmung, unkomplizierte Absprachen und die Beratung bei Motivauswahl und Lichtverhältnissen gehören weiterhin zum Standard.

Die neue DJI Mavic 4 Pro ist ab sofort bei allen Drohnenprojekten im Einsatz – ohne Aufpreis für Bestandskunden. Interessierte Makler, Hoteliers und Immobilienbesitzer können sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

Über Freedome Pictures

Freedome Pictures ist spezialisiert auf professionelle Immobilienfotografie, Drohnenaufnahmen und Videoproduktion in Süddeutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Schongau und Dießen am Ammersee bedient schwerpunktmäßig die Regionen München, Allgäu und Fünfseenland. Zum Portfolio gehören neben der Immobilienfotografie auch Imagefilme, Architekturfotografie und Full-Service-Immobilienmarketing inklusive Home Staging und Expose-Erstellung.

