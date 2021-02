FREE NOW wird offizielles Familienmitglied von OMR

Der Mobilitätsanbieter und die erfolgreichste Inspirations-Plattform für digitales Marketing sind ab sofort Partner

Hamburg, 12. Februar 2021 – FREE NOW, Europas größter Mobilitätsvermittler, geht in diesem Jahr eine neue Partnerschaft ein und ist ab sofort exklusiver Mobilitätspartner und “Family Member” von OMR. In einer weitreichenden Kooperation beider Partner wird FREE NOW ganzjährig in alle Aktivitäten und Veranstaltungen des OMR Kosmos eingebunden. Neben der kommunikativen Integration in Podcasts, digitale Panel- und Diskussionsformate, Offsite-Events und Social-Media-Aktivitäten der OMR wird FREE NOW in der Hansestadt auch im Alltag der OMR Mitarbeiter präsent sein.

Als Markenbotschafter werden die Mitarbeiter der Plattform die Services von FREE NOW noch stärker nutzen und in ihren täglichen Mobilitätsmix einbauen. “Ich und viele meiner Kollegen nutzen die Angebote schon intensiv und deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn wir uns da in der Zukunft weiter gegenseitig unterstützen können”, sagt Philipp Westermeyer, Gründer von OMR. “OMR ist in der Form nur möglich, weil wir immer starke Partner aus den verschiedensten Bereichen an unserer Seite haben. Dazu gehört jetzt auch FREE NOW mit all seinen Mobility-Angeboten. Das freut uns sehr.”

Auch Anna Diemer, Head of Marketing Deutschland bei FREE NOW, sieht in der neuen Partnerschaft großes Potenzial: “Wir sehen in der Partnerschaft mit OMR den perfekten Fit für unsere Brand. Nicht nur, dass wir beide unsere Wurzeln in Hamburg haben und in der gleichen “Bubble” unterwegs sind, nein, OMR ist zu einer Plattform herangewachsen, die vor allem extrem stark im Native Advertising und Networking ist. Denkt man über die Qualität einer Audience nach, gibt es da draußen aktuell wenig Vergleichbares.”

Die Partnerschaft zwischen FREE NOW und OMR wird ab sofort auf allen angeschlossenen Kanälen beider Partner sichtbar.

Mehr Informationen unter: www.free-now.com

Über FREE NOW:

FREE NOW ist das Multiservice-Mobilitäts-Joint-Venture von Daimler und BMW. Neben dem Ride-Hailing-Service bietet FREE NOW auch Angebote aus den Bereichen Micromobility und Carsharing an. Es besteht aus den Verticals FREE NOW (zehn europäische Märkte), Beat (fünf lateinamerikanische Märkte und ein europäischer Markt), Kapten (ein europäischer Markt) und hive (drei europäische Märkte). Zusammen werden die Verticals derzeit von 41 Millionen Nutzern in 17 Märkten und mehr als 150 Städten genutzt. Damit ist die FREE NOW Gruppe der größte Anbieter von Ride-Hailing Services in Europa und die am schnellsten wachsende Vermittlungsplattform in Lateinamerika. Insgesamt beschäftigt die FREE NOW Gruppe mehr als 2.200 Mitarbeiter in 35 verschiedenen Standorten rund um den Globus. CEO der FREE NOW Gruppe ist Marc Berg.

Weitere Infos unter: https://free-now.com/de/

