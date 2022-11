Free Masterclass Innere Transformation

Location: Hamburg

Street: Hartungstrasse 16

City: 20146 – Hamburg (Germany)

Start: 17.11.2022 17:00 Uhr

End: 17.11.2022 19:00 Uhr

Entry: free

Wie du eine wirkungsvolle, evidenzbasierte Methode der inneren Transformation einsetzen kannst.

In diesem Webinar verrät dir prämierte Self-Leadership Coach Nell Puetter, wie du anstatt deine Probleme aufzuwühlen, die in deinem Core, von innen heraus, mit Leichtigkeit transformieren kannst. Lerne eine Methode, die fast alles, sanft und dauerhaft umwandeln kann!

Diese Masterclass ist für Selbstständige, Coaches, Wegbegleiter:innen und alle Menschen, die auf der Reise der persönlichen Entwicklung sind, egal ob Einsteigende oder Fortgeschrittene. Ein großer Mehrwert für alle, die mutig sind, auf tiefsten Ebenen, die inneren Transformation (beruflich oder privat) anzugehen.

Was bedeutet innere Transformation?

Es bedeutet eine tiefgreifende, vollständige, dauerhafte, innere Veränderung:

– Von dem Gefühl „Ich bin es nicht wert“ zum Gefühl des Selbstvertrauen und Vollkommenheit, das einfach da ist, und von nichts und niemandem abhängig ist

– Von destruktiven Mustern zu voller Präsenz, innerer Ruhe, Balance und Calmfidence, im Autopilot

– Von der Procrastination und Selbst-Sabotage bis hin zu natürlich im Flow-sein und dem Erreichen der Ziele mit Leichtigkeit!

Das ist es, wozu ich Menschen verhelfe – die echte innere Transformation, die zu lebensverändernden Ergebnissen führt.

Erfahre warum diese wirkungsvolle, erwiesene Methode der inneren Transformation funktioniert und wie das universelle Werkzeug, dir helfen wird.

Wenn du bereit bist dein wahres Potenzial und deine Wirkung zu erweitern, sichere dein Platz im Free Masterclass-Training.

Ich freue mich auf dich!

Nell Puetter Zum FREE MASTERCLASS

Gründerin der Calmfidence Academy

Über Calmfidence® Academy

Die Calmfidence® Academy ist ein Bildungszentrum, gegründet von Nell Puetter. Als Initiator, Mentor und Sparringspartner unterstützt das Unternehmen Führungskräfte, Talente und Selbstständige dabei, aus dem inneren Gleichgewicht und der emotionalen Stabilität heraus zu wachsen. Das Unternehmen gibt sein Wissen um die innere Transformation an HR-Experten weiter, die mit ihren Self-Leadership-Trainings die Corporate Health in Organisationen prägen. Darüber hinaus entwickelt die Calmfidence® Academy Weiterbildungsprogramme für spezielle Gruppen wie junge Berufstätige, Frauen in der Wirtschaft und internationale Expats. Mehr über Calmfidence erfahren Sie unter https://www.calmfidence.eu/

Firmenkontakt

CALMFIDENCE

Nell Puetter

Hartungstrasse 16

20146 Hamburg

+49 40 210 82 80 2

core@calmfidence.eu

http://www.calmfidence.eu

