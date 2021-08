Frauenreise Gozo & Malta: Warum du diese “Schatzkästchen im Mittelmeer” lieben wirst

Für Leser|innen zum Sonderpreis

Wo findest du in Europa einen Ort mit 300 Sonnentagen im Jahr und einem ganzjährig milden Klima? Und das nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt? Dazu kulturelle Highlights, herrliche Natur und ein großes Sport- und Freizeitangebot? PlusPerfekt hat nachgefragt! Die Antwort: Malta und Gozo, die kleinen hübschen Inseln im Mittelmeer, sind zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Wer sie zum ersten Mal besucht wird an eine Wundertüte erinnert, so vielfältig sind die maltesischen Inseln.

Malta: Warum du diese Insel lieben wirst

Malta ist das kleinste und südlichste Land der Europäischen Union und seine Hauptstadt Valletta die kleinste und südlichste Hauptstadt. Beim Bummeln durch Valletta – oder auf Maltesisch “Il-Belt”, übrigens völlig zu Recht zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörend, kommen Besucher aus dem Staunen nicht heraus. In der geschichtsträchtigen Altstadt wechseln sich prächtige Kirchen und Paläste ab, die kleinen Gassen führen an historischen Gebäuden vorbei und Cafes laden zu einer Pause an. Eine Institution mitten in der Altstadt ist das Caffe Cordina mit seinem Flair aus alten Zeiten und einem leckeren Lemon Meringue.

Für jeden Tag eine Kirche

Apropos Kirchen: Auf den maltesischen Inseln gibt es über 365 Kirchen und damit für jeden Tag eine – 98 Prozent aller Malteser gehören übrigens dem römisch-katholischen Glauben an. Typisch maltesisch ist es, dass manche Kirchen gleich zwei Kirchturmuhren haben. Eine davon geht absichtlich falsch, um den Teufel zu verwirren und er zu spät zur Messe kommt … Mehr auf PlusPerfekt.de/ReiseLust

