Frauen-Karriere-Index zeichnet NTT DATA erneut für Diversitätserfolge aus

Lob für Maßnahmen und Transparenz, Bestnoten im KPI-Benchmark, noch mehr Frauen für Führungspositionen gesucht

München, 01. Juni 2022 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, wurde zum fünften Mal in Folge für sein Engagement bei der Förderung von Frauen ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde jetzt an Ralf Malter, COO und Geschäftsführer NTT DATA DACH, überreicht. Der Frauen-Karriere-Index (FKi) ist ein KPI-basiertes Instrument, um die Entwicklung von Frauenkarrieren in Unternehmen zu messen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 84 liegt das Unternehmen im Spitzenbereich der indexierten Unternehmen, der Durchschnitt beträgt 77. Die Einschätzung erfolgt auf Grundlage aller Parameter, die einen Einfluss auf das Karriere- und Entwicklungspotenzial von Frauen haben.

Erneut erreichte NTT DATA überdurchschnittliche Platzierungen in allen drei Teilindizes „Status & Dynamik“ (77, Durchschnitt: 70), „Commitment“ (86, Durchschnitt 75) und „Rahmenbedingungen“ (93, Durchschnitt 86). Besonders gute Ergebnisse erzielte NTT DATA bei den Maßnahmen zur Förderung weiblicher Karrieren, Arbeitszeitmodellen sowie der Transparenz über die Entwicklung der Frauenförderung im Unternehmen. Das Fazit des FKi von NTT DATA attestiert: „NTT DATA ergreift die richtigen Maßnahmen und schafft positive Veränderungen.“

Ralf Malter, COO und Geschäftsführer NTT DATA DACH, freut sich über die erneuten Bestwerte, sieht aber angesichts der Ziele von NTT DATA weiteren Handlungsbedarf: „Wir wollen den Anteil von Frauen bis nächstes Jahr deutlich erhöhen. Dafür haben wir wichtige Maßnahmen bereits erfolgreich implementiert und aktuell die Position des Head of Diversity & Inclusion gezielt als diverse Doppelspitze besetzt, die direkt an mich berichtet. Wir sind auf dem richtigen Weg. Doch um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Anstrengungen weiter erhöhen.“

Anna Budde, Chief Marketing & Communications Officer NTT DATA DACH, betont: „Gemischte und ausgewogene Teams sind innovativer und erfolgreicher. Aus diesem Grund haben wir uns bei NTT DATA das Ziel gesetzt, den Frauenanteil signifikant zu erhöhen. Mit einem Anteil von 30 Prozent weiblichen Neueinstellungen haben wir uns in dieser Hinsicht bereits deutlich verbessert, was der FKi auch bestätigt. Darauf sind wir sehr stolz. Unser erklärtes Ziel ist es jedoch, dass 40 Prozent der neu ausgeschriebenen Stellen mit Frauen besetzt werden.“

Barbara Lutz, Gründerin des FKi, sagt: „Mit dem FKi unterstützen wir auf Basis von wissenschaftlichen Analysen die Unternehmen in ihrem Bestreben für mehr Diversität. NTT DATA erreicht zum fünften Mal in Folge Bestwerte in unserem Index und hat sich nicht nur ambitionierte Ziele gesetzt, sondern auch konsequent passende Maßnahmen implementiert, diese zu erreichen. Das ist der richtige Weg, um das Transformations- und Innovationspotenzial eines divers aufgestellten Unternehmens auszuschöpfen.“

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

