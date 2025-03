Frauen haben keine Ahnung von Geld!?

Zwischen Frauen und Männern klafft eine Finanzwissenslücke. Das Ergebnis: Männer profitieren stärker von ihren Ersparnissen. Finanz- und Krypto-Expertin Venus Maida möchte, dass sich das ändert. Sie klärt Frauen darüber auf, wie die Finanzwelt funktioniert.

Stuttgart, 7. März 2025 – Frauen wissen in der Regel weniger über Finanzen als Männer. Das berichtet das Zentrum für Finanzbildung in Wien, das dafür internationale Studien auswertete. Kurz: Es gibt einen Gender-Gap bei der Finanzkompetenz – ein strukturelles Problem, das dazu beiträgt, dass das Vermögen in Deutschland sehr ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt ist. Frauen erreichen bis zum Ruhestand im Schnitt nur 76 Prozent des Vermögens der Männer – so das Ergebnis des „WTW Global Gender Wealth Equity Reports“ von 2022.

Der Preis ist hoch

Woher kommt die Ungleichheit, und was lässt sich dagegen tun? Venus Maida, Expertin für digitale Vermögenswerte aus Gerlingen bei Stuttgart, leistet Aufklärungsarbeit in Finanzfragen. Sie sagt: „Ich erlebe, dass sich Frauen, wenn es um Geld geht, oft nicht viel zutrauen. Alte Rollenklischees und vielleicht auch das Gefühl nicht so viel (Geld) wert zu sein, wie Männer, rauben ihnen das Selbstvertrauen in Finanzdingen.“ Viele gäben dieses Thema daher gerne an den Partner ab, verließen sich blind auf den Rat anderer und zahlten oft einen hohen Preis dafür.

Verstehen, was gespielt wird

„Ich möchte, dass Frauen verstehen, was gespielt wird, und sich ihr Stück vom Kuchen holen!“, betont Venus Maida. „Im Moment lohnen sich Investments in digitale Vermögenswerte, also in Kryptowährungen oder die Blockchaintechnologie, besonders. Doch dieser vergleichsweise junge Markt ist unbeständig und unübersichtlich. Nicht alle Akteurinnen und Akteure sind seriös. Daher ist Wachsamkeit geboten und eigenes Wissen unerlässlich.“ Der Rat der Expertin: „Verlassen Sie sich nicht auf vermeintlich sympathische Vermittlerinnen und Vermittler und tun Sie nichts, was Sie nicht auch von sonstigen Finanztransaktionen kennen.“

Über Venus Maida

Venus Maida aus Gerlingen bei Stuttgart betreut seit 2014 Kund:innen im Markt der digitalen Vermögenswerte. Für die meisten Menschen ein schwieriges, schwer durchschaubares Arbeitsfeld. Venus Maida leistet Aufklärungsarbeit, übersetzt Fachjargon in verständliche Sprache und eröffnet Zugänge zum Krypto-Markt.

Venus Maida ist geprüfte Wirtschaftsassistentin und Fremdsprachenkorrespondentin. Sie studierte „International Social Work“ und spezialisierte sich anschließend auf Unternehmens- und Führungsmanagement. Wie Venus Maida von der sozialen Arbeit zum Thema Kryptowährungen kam, ist ein Krimi für sich. Indem sie ihre Geschichte erzählt, möchte Venus Maida anderen Frauen Mut machen und Wege zeigen, ihr finanzielles Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.

