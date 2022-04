Französischer Krypto-Künstler Parse/Error präsentiert die generative Kunstsammlung NFT auf Artblocks

Der französische Künstler Fabien Bouchard aus Südfrankreich, der unter dem Pseudonym Parse/Error arbeitet, wird am 25. April die Mind Maze-Kunstsammlung auf der Art Blocks-Plattform vorstellen, auf welcher es möglich sein wird, ein einzigartiges und exklusives Werk des Künstlers zu erwerben. Das NFT-Projekt Mind Maze ist ein generatives Kunst-Token, das auf der Ethereum-Blockchain betrieben wird.

Die Kunst thematisiert die Interaktion zwischen Mensch und Natur in einer Welt, die von Digitalisierung und neuen Kommunikationswegen überflutet wird. Mit einem wissenschaftlichen und informationstechnischen Hintergrund nutzt er neue Technologien und die Wissenschaft, um moderne Themen auf verschiedene Arten im kreativen Universum zu untersuchen.

„Ich war schon immer von den komplexen Bewegungen der Natur fasziniert, ganz gleich, ob es sich um Wellen, Vogelschwärme, Fischschwärme oder sogar den Wind im hohen Gras handelt. Es fasziniert mich, wie sich eine Vielzahl unabhängiger, autonomer, unterschiedlicher Elemente zu einem Ganzen, einer neuen kohärenten und poetischen Einheit zusammenfügen kann“, sagt Parse.

Parses Werk zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um erzeugende Kunst handelt, d. h. um digitale Kunst, die von einer autonomen Anlage stammt und einzig und allein durch den Moment des Kaufs erzeugt wird.

Seine neue Kollektion wird auf der Plattform Art Blocks vorgestellt, auf der ein einzigartiges und exklusives Werk des Künstlers erworben werden kann. Bei der Auswahl reichen die Künstler ihren Code ein und bestimmen die Anzahl der daraus erzeugten Veränderungen.

Bis zum Erwerb des Kunstwerks hat der Käufer nur eine Vorstellung vom Stil des Werks durch die bereits vom Künstler produzierten Werke. Das Endergebnis des Werks wird erst nach dem Kauf erstellt, was das Erlebnis noch spannender und die Werke einzigartig macht.

Über Mind Maze

Mind Maze erforscht die Beziehung zwischen der Denkweise und der Weltanschauung und zieht Parallelen zwischen der Kommunikation und der psychischen Gesundheit von heute. Durch starke Bezüge zur Metapher des Labyrinths, zu Grenzen, Städten und Kalligraphie spielt Mind Maze mit Formen, Farben und Bewegungen, um einen grenzenlosen Raum zu schaffen, welcher unser Bedürfnis, Antworten zu erforschen und zu finden, aber auch die unendliche Weite unserer Zweifel und die Hindernisse widerspiegelt, die durch unsere Sprache und unsere kulturellen Konstruktionen entstehen.

Über Fabien Bouchard

Bouchard möchte Emotionen aus den zunehmend allgegenwärtigen Datenströmen neu erschaffen und hinterfragt unsere Beziehung zu neuen Technologien, wobei er sich an der Schnittstelle zwischen Technologie und menschlicher Sensibilität bewegt. In seiner künstlerischen Praxis setzt er digitale und generative Kunst, 3D-Druck, vernetzte Objekte, Holz, Malerei, Elektronik, Licht, immersive Installationen und Echtzeitdaten ein.

Heute lässt sich seine Arbeit in drei Hauptbereiche unterteilen: digitale Kreationen (in Echtzeit oder gerendert), greifbare Kreationen (verbunden oder alleinstehend) und immersive Installationen.

In den vergangenen Jahren haben seine Arbeiten ein sehr positives Feedback von zahlreichen Institutionen erhalten (Usbek & Rica, L’ADN, Hypebeast, DesignBoom, Mashable, Inhabitat, Journal du Design, usw.). Es wurde in Paris, Marseille, Rio de Janeiro, Dubai, Berlin, Hamburg, Manchester, Tokio und New York ausgestellt.

Die Kunstwerke werden ab 0,4 Ethereum zum Verkauf angeboten. Holen Sie sich noch heute Metamask, um die Kunstwerke zu erwerben.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.artblocks.io/project/298

https://vimeo.com/695614510

