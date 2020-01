Französische Industrie nimmt Umweltschutz ernster als deutsche

Randstad Studie zur Wettbewerbsfähigkeit deutscher und französischer Industrieunternehmen

Deutschland sieht sich gerne als grünes Musterland. Aber eine neue Vergleichsstudie von Randstad Inhouse Services zeigt: Wenn es um Pläne für den Umweltschutz geht, ist die Industrie im Nachbarland Frankreich schon weiter.

Klimaschutz-Vorbild Deutschland? Diese Selbstwahrnehmung stimmt nicht, zeigt die aktuelle Randstad Inhouse Services Studie “Wettbewerbsfähigkeit Deutscher und Französischer Industrieunternehmen”. Demnach haben sich nur 68% der Industrieunternehmen in Deutschland Verhaltensgrundsätze für den Umweltschutz gegeben – im Nachbarland Frankreich sind es 78%.

Deutschland auch bei Ethikrichtlinien hinten

Auch in anderen Bereichen, die die soziale Verantwortung von Unternehmen betreffen, sind deutsche Industrieunternehmen weniger engagiert als französische. So haben sich nur 58% der deutschen Unternehmen in der Vergleichsstudie von Randstad selbst Ethik-Richtlinien gegeben – im Nachbarland sind es mit 73% deutlich mehr.

Bewusstsein für CSR wächst in Deutschland

Die Studie zeigt: 51 % der deutschen Industrieunternehmen sehen Corporate Social Responsibility (CSR), zu der auch der Umweltschutz gehört, als Wettbewerbsvorteil. “Deutsche Unternehmen erkennen zusehends, dass eine fundierte CSR-Strategie eine Win-Win-Situation darstellt. Denn nicht nur die Umwelt und die Gesellschaft profitieren von den implementierten Maßnahmen und Initiativen, sondern auch die Unternehmen selbst”, erklärt Carlotta Köster-Brons, Leiterin des Hauptstadtbüros bei Randstad Deutschland. So zeigt etwa die jährliche Studie Randstad Employer Brand Research, dass junge, gut ausgebildete Fachkräfte bei der Wahl ihres Arbeitgebers stark auf dessen soziale Verantwortung achten.

Über die Studie

Die vierte Vergleichsstudie zur Wettbewerbsfähigkeit Deutscher und Französischer Industrieunternehmen wurde durch das französische Marktforschungsinstitut OpinionWay im Auftrag von Randstad Inhouse Services erstellt. Dazu wurden je 200 Führungskräfte von Industrieunternehmen in Deutschland und Frankreich nach ihren Einschätzungen zur eigenen Wettbewerbsfähigkeit und der des Nachbarlandes befragt.

