Frankreich bekräftigt die marokkanische Souveränität über die Sahara und festigt seine strategische Partnerschaft mit dem Königreich

Nach einem Treffen zwischen dem französischen Minister für Europa und auswärtige Angelegenheiten, Jean-Noël Barrot, und seinem marokkanischen Amtskollegen, Nasser Bourita, am Dienstag, den 15. April, bekräftigte Frankreich nachdrücklich seine beständige Position in der Frage der marokkanischen Sahara.

Eine verstärkte Partnerschaft:

Die beiden Minister lobten die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen, die seit dem Gespräch zwischen dem französischen Präsidenten und Seiner Majestät König Mohammed VI. im Oktober 2024 als „neues Kapitel“ bezeichnet werden. Sie brachten ihre gemeinsame Entschlossenheit zum Ausdruck, diese außergewöhnliche Partnerschaft zu vertiefen, insbesondere durch die Umsetzung der geschlossenen Abkommen und die bevorstehende Organisation eines hochrangigen Treffens in Marokko im Herbst 2025.

Klare und beständige französische Position:

Minister Barrot erinnerte an die unantastbare Position Frankreichs: Die Sahara unterliegt der vollen Souveränität Marokkos. Frankreich betrachtet den marokkanischen Autonomieplan von 2007 als die einzige ernsthafte und glaubwürdige Grundlage, um eine dauerhafte politische Lösung zu erreichen, die dem Völkerrecht entspricht. Paris unterstützt die Bemühungen der UNO voll und ganz und wird die wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsbemühungen Marokkos in seinen südlichen Provinzen weiterhin begleiten.

Regionale und internationale Zusammenarbeit:

Die Gespräche betrafen auch die großen internationalen Herausforderungen, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Mittelmeerraum, der Lage im Nahen Osten und der Entwicklung des afrikanischen Kontinents lag. Beide Seiten vereinbarten, ihre Koordinierung in multilateralen Gremien zu verstärken. Frankreich begrüßte die Ratifizierung des Seerechtsübereinkommens durch Marokko und bekundete seine Bereitschaft, bei der nächsten UN-Ozeankonferenz im Juni 2025 in Nizza zusammenzuarbeiten.

Eine gegensätzliche Dynamik in Nordafrika:

Während sich die französisch-marokkanischen Beziehungen deutlich aufwärmen, bestehen weiterhin Spannungen zwischen Paris und Algier.

Diese Spannungen wurden durch die jüngsten Äußerungen des beigeordneten Ministers für Überseegebiete, Bruno Retailleau, verdeutlicht, der am 15. April auf CNews erklärte, es sei „inakzeptabel, wirklich unzulässig, dass Frankreich ein Spielplatz für die algerischen Dienste ist“. Der Minister hielt die Antwort des elysee-Palasts, zwölf Agenten des algerischen Konsular- und diplomatischen Netzwerks in Frankreich auszuweisen, nach der Rücksendung von zwölf französischen Beamten durch die algerischen Behörden für „völlig angemessen“.

Diese geopolitische Konstellation unterstreicht die wachsende Rolle Marokkos als privilegierter Partner Frankreichs in Nordafrika, der politische Stabilität und wirtschaftliche Dynamik vereint.

Die bevorstehende Organisation eines hochrangigen Treffens in Marokko im Herbst 2025 wird ein wichtiger Schritt sein, um diese neue partnerschaftliche Dynamik zu konkretisieren, die langfristig angelegt ist und ein breites Spektrum strategischer Kooperationen umfasst.

