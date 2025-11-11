Frankfurter United-Team packt für einen guten Zweck um

Auf vielen Flügen erhalten Passagiere von United Airlines in den Premiumkabinen wie United Polaris Business Class oder United Premium Plus auf den Interkontinentalstrecken Amenity Kits. Diese enthalten nützliche Dinge, zum Beispiel Zahnpasta, Gesichtscreme und vieles weitere, was das Reisen angenehmer macht. Nicht alles davon wird immer verwendet. Deshalb haben jetzt 55 Mitarbeiter des United-Teams am Flughafen Frankfurt die Ärmel hochgekrempelt und tausende unbenutzte Tuben, Döschen, Bürsten usw. in kleine Taschen umgepackt. Sogar Fluggäste, die zufällig vorbeikamen, und Mitarbeiter von Geschäften am Flughafen haben spontan mitgeholfen. Am Ende gab es mehr als 2.500 dieser Taschen, die an Wohltätigkeitsorganisationen im Großraum Frankfurt gespendet wurden.

Die Aktion fand im Rahmen des unternehmensweiten Programms „Build a kit for people in need“ statt. Hier arbeitet United mit der gemeinnützigen Organisation Good360 zusammen, die Spenden von Unternehmen vermittelt, um Bedürftige mit lebensnotwendigen Artikeln zu versorgen.

„Good Leads The Way.“ Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.

Firmenkontakt

United Airlines, Inc.

Dani Tanner

Frankfurt Airport Center 1

60549 Frankfurt

+49 (0) 69 50985051



http://www.united.com

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.