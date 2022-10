Frankfurter Buchmesse: Wohnungssuche leicht gemacht

Der Kampenwand Verlag präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse die Neuerscheinung „So bekommen Sie Ihre Traumwohnung“ von Simone Schäfer.

Als Wohnungscoach und ehemalige Maklerin hat die Autorin schon zahlreiche Klienten bei der Wohnungssuche erfolgreich unterstützt und ihnen zur Traumwohnung verholfen. Zu ihren diesbezüglichen Klienten gehörten vorwiegend ALG2-Empfänger, die sie im Auftrag des Jobcenters LK Heilbronn betreute.

Aufgrund der ständig steigenden Mieten und der viel zu geringen Anzahl an Wohnungsangeboten muss man sich manchmal gegen mehrere hundert Mitbewerber durchsetzen, um einen passenden und bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.

Mit der richtigen Strategie ist es gar nicht so schwer, eine geeignete und bezahlbare Wohnung zu finden. Die Autorin stellt auch alternative Wohnformen vor sowie Möglichkeiten um an attraktive Objekte zu gelangen, bevor sie ausgeschrieben werden.

In diesem Ratgeber wird aufgezeigt, was es zu beachten gibt, wie man sich gekonnt aus der großen Masse hervorheben kann und zum Wunschmieter wird (selbst wenn die Voraussetzungen nicht die besten sind). Neben erfolgreich erprobten und fundierten Experten-Tipps erhalten die Leser auch Hinweise und Erläuterungen, Einblicke in bewährte Strategien sowie Mustertexte und Vorlagen, sodass sie gleich beginnen können.

