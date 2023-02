Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht gute Tipps zum Hausverkauf in Hannover

Die FAZ berichtet am 24.11.2022, was ein Hausbesitzer beim Hausverkauf in Hannover beachten muss. Zudem verrät sie, wer der ideale Partner an der Seite des Verkaufenden ist.

Durch den Nachfrageüberschuss ist der Immobilienmarkt derzeit sehr angespannt, so FAZ. Das macht den Verkauf eines Hauses aber nicht unbedingt leichter und man sollte sich als Hausbesitzer unbedingt erfahrene Makler an die Seite holen.

Wer sein Haus veräußern möchte, sollte das momentan tun, darf dabei aber nichts überstürzen. So können sowohl zu hohe als auch zu niedrige Preise bei Interessenten zu Skepsis führen. Der Verkauf kommt so ins Stocken.

Die richtige Wertermittlung ist daher unabdingbar. Zudem sollte das Haus mit einem professionellen Exposé, guten Fotos und Inseraten an den richtigen Stellen für die potenziellen Interessenten zugänglich gemacht werden. Auch Besichtigungen und Verkaufsverhandlungen sollten geplant und professionell geführt werden. Hierzu sollte sich der Verkäufer, laut FAZ, den richtigen Makler zur Unterstützung holen.

Hannover bietet tolle Häuser und die richtigen Immobilienmakler

Hannover ist durch seine Lage und seinen Standort für Forschung, Bildung und Wirtschaft für Menschen jeden Alters äußerst attraktiv. Die Einwohnerzahlen wachsen stetig. Und dabei ist nicht nur die niedersächsische Hauptstadt an sich beliebt, sondern auch das dazugehörige Umland.

Wer hier ein Haus verkaufen möchte, holt sich einen Experten von City Immobilienmakler an seine Seite, so der Vorschlag der FAZ. Sie planen und führen für den Verkäufer unter Berücksichtigung seiner Wünsche und Fragen den kompletten Verkauf durch.

So erstellen sie nach der fachgerechten Wertermittlung das passende Exposé mit professionellen Fotos. Die Profis von City Immobilienmakler geben hilfreiche Tipps zur Wertsteigerung durch Renovierung oder Home Staging. Sie bringen das Verkaufsinserat an den richtigen Stellen zu den Interessenten. Zudem führen sie auf Wunsch die Besichtigungstermine durch und unterstützen bei Verkaufsverhandlungen.

Mit City Immobilienmakler Hannover kommt es zu einem erfolgreichen und schnellen Verkaufsabschluss. Interessierte können weitere viele Informationen auf der Webseite des Maklerbüros aus Hannover finden.

Pressekontakt

City Immobilienmakler Hannover

Kurt-Schumacher-Straße 25

30159 Hannover

Niedersachsen

Tel.: 0511 13221100

Mail.: info@city-immobilienmakler.de

Web.: https://www.faz.net/firmen/hausverkauf-hannover.html

