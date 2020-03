Frankfurt ist die Rolex-Hauptstadt Deutschlands!

München nur auf Platz 4

Der deutsche Uhrenblog www.samuel-von-zeitgeist.de hat anhand der regionalen Google-Suchanfragen nach der Luxusuhrenmarke “Rolex” die inoffizielle Rolex-Hauptstadt Deutschlands gekürt. Gemessen an den Suchen pro Monat pro 1.000 Einwohner ist Frankfurt in dieser Statistik mit 13,1 deutlich führend. Das Schlußlicht bildet Dresden mit lediglich 3,4.

Interessant zudem die starke Korrelation zwischen dem BIP/Kopf und der Suche nach Rolex, diese liegt bei 0,76. Diese Korrelation wird allerdings von der Marke “Omega” noch übertroffen, der Wert liegt hier bei 0,89. Dies stellt also die Frage ob man Wohlstand eher an dem Tragen einer Omega als an einer Rolex erkennt?

Auf Bundesländerebene ist Hamburg mit 8,3 Suchen/Monat/Kopf nach Rolex führend, hier hat Sachsen die rote Laterne inne. Die Korrelation zwischen Suchvolumina und BIP/Kopf ist hier sogar noch höher als auf Städteebene.

Auch für die Liebhaber absurder Statistiken hat der Uhrenblog etwas in petto: Vergleicht man Rolex-Suchen mit Suchen nach dem Begriff “Frikadelle” (und Synonymen), so wird deutlich, dass deutlich mehr Menschen nach Rolex suchen als nach Frikadellen. Die Hessen sind hier Spitzenreiter, bei Ihnen kommen 6 Suchen nach “Rolex” statistisch auf eine Suche nach “Frikadelle.

https://samuel-von-zeitgeist.de/uhrmagazin/rolex-hauptstadt/

