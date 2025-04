Frankfurt International Trophy präsentiert Ergebnisse 2025

Deutsche Produkte überzeugen bei der diesjährigen Verkostung

– Bester Wein der Welt kommt aus Griechenland

– Deutsche Weine überzeugen die Jury

– Bestes Bier der Welt kommt aus Deutschland

– Beste Spirituose der Welt aus Deutschland

Am 04. und 05. April 2025 öffnete der historische Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten in Frankfurt seine Türen für die 9. Ausgabe der Frankfurt International Trophy. Rund 500 Verkoster und Verkosterinnen aus aller Welt nahmen an dem Ereignis teil, das nicht nur eine Hommage an die Vielfalt der Getränke, sondern auch an die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung Frankfurts ist.

Mike Joseph, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, ist Schirmherr der Veranstaltung

Er begründet, warum Frankfurt die optimale Bühne für einen der wichtigsten Wettbewerbe der Branche in Europa ist: „Frankfurt am Main ist nicht nur eine wirtschaftsstarke, europäische Metropole mitten in Deutschlands Weinregionen – Frankfurt verfügt auch über einen eigenen Weinberg. Der Lohrberg gehört zum bekannten Anbaugebiet Rheingau und ist zugleich ein beliebtes Ausflugsziel. Als wichtiges Finanz- und Wirtschaftszentrum im Herzen von Deutschland und Europa, ist Frankfurt ein perfekter Austragungsort“.

Die Ehrenpräsidentschaft in diesem Jahr übernahm Michael Kammermeier

Er ist Küchenchef des bekannten Restaurants „Ente“ im Nassauer Hof in Wiesbaden. Seit 2006 präsentiert der kreative Küchen-Chef, der auch Mitglied in der Vereinigung der Jeunes Restaurateur d’Europe ist, bereits seine „weltweit inspirierte Cuisine“.

Frankfurt International Trophy berücksichtigt auch Konsumenten

Die 9. Ausgabe der Frankfurt International Trophy war geprägt von einer eindrucksvollen Vielfalt an internationalen Expertenprofilen, darunter Sommeliers, Önologen und erfahrene Amateure, die als Jury fungierten. Diese stehen stellvertretend für die Verbraucher und sorgen dafür, dass die Geschmäcker der Konsumenten bei der Auswahl der prämierten Produkte angemessen berücksichtigt werden. So lassen die Wettbewerbs-Ergebnisse am Ende Rückschlüsse auf die fachliche Qualität der Proben ebenso zu, wie auf die – nicht weniger wichtige – Endverbrauchermeinung. Aus diesem Grund bieten die Medaillen den Konsumenten eine wertvolle Unterstützung bei der Auswahl Ihrer Lieblingsweine, – biere oder- spirituosen.

In diesem Jahr verzeichnete der Wettbewerb über 3.500 Proben aus 44 Ländern, die in den Kategorien Wein, Bier und Spirituosen bewertet wurden. Das Ergebnis spiegelt die hohe Qualität der Einreichungen wider, wobei insgesamt 1.143 Produkte mit den begehrten Medaillen ausgezeichnet wurden. Davon haben 128 Proben Großes Gold (ab 92 Punkten) erhalten.

Bester Wein der Welt kommt aus Griechenland:

Melliros

Winery Poultsidis

Bester Wein aus Deutschland:

Biobio Riesling qba

Rheinberg Kellerei

Deutsche Weine überzeugen die Jury und ergattern insgesamt 212 Medaillen. Mit deutlichem Abstand folgt Österreich mit 117 Medaillen und Frankreich schafft es mit 116 Medaillen dieses Jahr auf Platz drei. Es folgen Italien mit 110, Spanien mit 89, Griechenland mit 25 und Portugal mit 23 Medaillen.

Die Liste der besten Weine, nach Ländern/Region geordnet, ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophies-wine-2025

Bestes Bier der Welt aus Deutschland:

Eisbock

Brauhaus Faust

Mit 78 ausgezeichneten Bieren behält Deutschland deutlich seine Spitzenposition gegenüber seinem Nachbarn Frankreich mit 35 Auszeichnungen. Italien holt sich den dritten Platz mit 14 ausgezeichneten Bieren. Es folgen die Polen und Spanien mit jeweils 11 prämierten Bieren.

Die Liste der besten Biere ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophies-beer-2025

Beste Spirituose der Welt aus Deutschland:

La Kritz

Spitzmund

Mit 64 Auszeichnungen führt Deutschland auch das Ranking bei den Spirituosen deutlich an, gefolgt von Frankreich mit 37 Medaillen, Österreich mit 23 Medaillen, sowie Italien mit 16 Medaillen und Belgien mit 15 Medaillen.

Die Liste der besten Spirituosen ist auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://www.frankfurt-trophy.com/trophies-spirit-2025

Über die Frankfurt International Trophy

Die Frankfurt International Trophy ist ein Wettbewerb für Weine, Biere, Spirituosen, Käse, Milchprodukte, Schinken und Wurstwaren, die aufgrund ihrer hohen Qualität einen Preis erzielen können. Sie ist ein bedeutender internationale Wettbewerb in Deutschland, der internationale Fachexperten und erfahrene Amateure in einer Jury vereint. Der Wettbewerb richtet sich an alle Weine, Biere, Spirituosen, Käse, Milchprodukte, Schinken und Wurstwaren der Welt. Veranstalter ist die Armonia Deutschland GmbH in Mainz.

Die Frankfurt International Trophy ist ISO 9001 zertifiziert und darf maximal ein Drittel der Anstellungen auszeichnen, um Erzeuger und Konsumenten eine strenge Selektion zu garantieren. Der Weinwettbewerb ist vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz anerkannt, das die Verwendung von Medaillen für die Vermarktung der Weine erlaubt.

Jedes Jahr wir die Ehrenpräsidentschaft von prominenten Persönlichkeiten aus der Spitzengastronomie übernommen.

