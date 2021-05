Frank Krell: Menschen begleiten – befähigen – bewegen

Frank Krell begleitet, befähigt und bewegt Unternehmen und Führungskräfte mit seinem ganzheitlichen Konzept hin zu einer gestärkten Leadershipkultur

“Wir befinden uns zukünftig in einem spannenden Rollengefüge von Entscheidern, HR, Führungskräften und Mitarbeitenden. Alle haben das gleiche Ziel, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und doch schaut jeder mit seiner eigenen Brille auf das Thema”, erläutert Frank Krell. Fakt sei, dass Führung sich im Wandel befinde und Methoden und Modelle, die gestern noch funktionierten, heute schon veraltet sein können.

Die Gesellschaft befindet sich in einem Transformationsprozess. Wertegefüge ändern sich, Menschen haben neue Vorstellungen davon, wie sie arbeiten und leben wollen. Nicht zuletzt haben auch plötzlich eintretende Ereignisse Einfluss auf die Arbeits-, Unternehmens- und Führungskultur und bedürfen neuer Denkansätze, wie Frank Krell ausführt: “Alle bisherigen Verhaltensmuster stehen auf dem Prüfstand und werden in Frage gestellt. Antworten müssen schnell gefunden und als neuer Bestandteil einer Firmenkultur angenommen und umgesetzt werden.”

Als Begleiter und Wissensvermittler ist es das Ziel von Krank Krell, Unternehmen und Führungskräfte zu einer neuen Denk- und Handlungsweise anzuregen. Eine zentrale Rolle komme hierbei den Führungskräften zu, die zwischen Management und Mitarbeitenden agieren. “Sie müssen das Handwerk lernen, den Rahmen und die Erlaubnis bekommen, selbst zu denken und zu tun. Und sie benötigen selbst Begleitung und Bestätigung, denn auch Führungskräfte wollen geführt werden”, gibt Frank Krell zu bedenken.

Mit rund 25 Jahren Führungserfahrung und seiner ebenfalls langjährigen Expertise im Bereich Beratung und Coaching verfügt Frank Krell über einen reichhaltigen Wissens- und Erfahrungsschatz. Ob als Begleiter und Sparringspartner im Mentoring, in (Online)-Workshops, Trainings, Coachings und in der Beratung – Frank Krell richtet seinen Blick von außen auf bestehende Systeme und bricht alte Denkmuster auf, um gemeinsam mit seinen Kunden den Wandel zu gestalten.

“Führung war und ist eine Frage von Haltung. Neu ist, dass die Persönlichkeit und Vorbildwirkung der Führungskräfte wesentlich stärker in den Vordergrund rücken. Mit mir haben Sie einen Partner an der Seite, der sich auf Sie einlässt und Sie mit Ihren Stärken zum Wirken bringt”, so Frank Krell abschließend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Frank Krell – Menschen begleiten, befähigen, bewegen -gibt es hier: https://www.frank-krell.de/

Kontakt

Frank Krell – Menschen begleiten befähigen bewegen

Frank Krell

Christian-Heuck-Str. 36

02827 Görlitz

+49 3581 4399392

info@frank-krell.de

https://www.frank-krell.de/

