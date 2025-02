Frank Hoffmann Immobilien setzt auf Expansion!

Neue Commercial Niederlassung in Hamburg!

Frank Hoffmann Immobilien setzt seinen Wachstumskurs im Bereich Gewerbeimmobilien konsequent fort. Mit der steigenden Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen für den Verkauf und die Vermietung von Gewerbeobjekten erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten: Ende 2025 wird eine neue Niederlassung in der Hamburger Straße 148 in Hamburg eröffnet, die den Unternehmensbereichen Wohnen und Gewerbe mehr Raum geben. Die großzügigen Büroräume mit über 140 m² bieten optimale Bedingungen für die weitere Expansion des Geschäftsbereichs Commercial und unterstreichen die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Erfahrener Branchenexperte verstärkt das Team

Bereits jetzt wird das Team gezielt ausgebaut: Tore Siegel, ein erfahrener Immobilienexperte mit langjähriger Marktkenntnis, verstärkt ab sofort den Bereich Commercial. Er wird künftig für den Verkauf und die Vermietung von Gewerbeimmobilien in Hamburg und Umgebung verantwortlich sein – von Mehrfamilienhäusern, Büroflächen und Logistikimmobilien bis hin zu Einzelhandelsobjekten.

„Die Nachfrage nach professioneller Beratung und erfolgreicher Vermittlung im Gewerbeimmobiliensegment wächst stetig. Mit der neuen Niederlassung und der Verstärkung unseres Teams setzen wir ein klares Zeichen: Wir sind bestens aufgestellt, um Eigentümern, Investoren und Unternehmen noch gezieltere Lösungen für ihre Immobilienbedarfe zu bieten“, erklärt Nicole Reise, geschäftsführende Gesellschafterin bei Frank Hoffmann Immobilien.

Erfolgreiche Vermittlungen bestätigen Marktkompetenz

Frank Hoffmann Immobilien kann auf ein starkes Geschäftsjahr zurückblicken. In Hamburg und Schleswig-Holstein wurden zahlreiche Gewerbeimmobilien erfolgreich vermittelt. Die größte Einzeltransaktion des vergangenen Jahres belief sich auf über 1,7 Millionen Euro – ein Beleg für die hohe Marktkompetenz des Unternehmens.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen und Investoren nicht nur Immobilien zu vermitteln, sondern maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Anforderungen zu entwickeln. Dank unserer tiefgehenden Marktkenntnisse und unseres breiten Netzwerks können wir sowohl Eigentümern als auch Mietinteressenten optimale Ergebnisse liefern“, so Nicole Reise weiter.

Ihr Partner für Gewerbeimmobilien

Mit der neuen Niederlassung, einem erweiterten Team und einer klaren Wachstumsstrategie baut Frank Hoffmann Immobilien seine Marktposition im Bereich Commercial weiter aus. Ob Verkauf, Vermietung oder strategische Beratung – das Unternehmen bietet fundierte Expertise und individuelle Lösungen für Gewerbeimmobilien in Hamburg und der Metropolregion.

Sie möchten Ihre Gewerbeimmobilie erfolgreich vermarkten? Lassen Sie sich von unseren Experten beraten!

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



https://frankhoffmann-immobilien.de/presse-und-unternehmensinformationen/

