Frank Hasler veröffentlicht Psychothriller als Fallstudie zu systemischen Problemen

Hannover: Der Psychologische Berater und Systemische Coach Frank Hasler veröffentlicht sein literarisches Debüt, den Psychothriller „Die Asphalt-Chroniken“. Das Buch, das seit dem 3. September 2025 als Taschenbuch in allen gängigen Online-Shops und seit dem 8. September 2025 exklusiv als E-Book bei Amazon erhältlich ist, dient als narrative Fallstudie, die systemische Verhaltensmuster aus Haslers 20-jähriger Praxis in der Jugend- und Sozialarbeit erörtert. Der Roman bietet Fachkräften aus Erziehung und Sozialem, Genreliebhabern und Interessierten einen neuen Blickwinkel auf die psychologischen Hintergründe von Verhaltensauffälligkeiten.

Der Thriller als psychologische Fallstudie: In „Die Asphalt-Chroniken“ beleuchtet Frank Hasler die dunklen Geschichten hinter den Verhaltensmustern von Kindern und Jugendlichen. Das Werk, das auf seinen Erfahrungen aus der Suchtprävention, der Arbeit mit traumatisierten Jugendlichen und der Fortbildung pädagogischer Fachkräfte basiert, dient als konkrete Illustration seiner Erkenntnisse. Der Autor nutzt das Medium des Romans, um komplexe psychologische Konzepte und Verhaltensdynamiken in einer zugänglichen Form darzustellen.

„Ich frage mich, ob du jemals verstehen wirst, dass die Monster nicht immer die sind, die du erwartest. Es sind die Menschen, die am tiefsten verletzt wurden, die in ihrer Verzweiflung zu dem werden, was sie am meisten fürchten“, so Frank Hasler über die zentrale Thematik seines Buches. Das Buch, explizit versehen mit einer Triggerwarnung, richtet sich an eine Leserschaft, die sich mit den komplexen psychologischen Hintergründen menschlichen Verhaltens auseinandersetzen möchte.

Über den Autor

Frank Hasler verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Jugend- und Sozialarbeit. Er begann seine Laufbahn in der Suchtprävention und ist heute als freiberuflicher Trainer und Coach für Kitas und Schulen tätig. Dabei setzt er vor allem auf Menschennähe und umfassende Psychologische Expertise.

Pressekontakt

Anfragen für Interviews, Lesungen oder Rezensionsexemplare richten sie bitte direkt an hasler.frank@gmail.com

Für berufliche Anfragen besuchen sie die Website: www.hasler-coaching.de

Frank Hasler bietet Coaching und Fortbildungen für Erzieher, Pädagogen und Sozialarbeiter. Erfahren Sie, wie Sie Verhaltensauffälligkeiten als Überlebensstrategien verstehen und mit praxiserprobten Strategien Burnout vorbeugen. Spezialisiert auf Traumapädagogik und Konfliktmanagement, liefert er keine leeren Theorien, sondern wirksame Lösungen für Ihre tägliche Arbeit in Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen

Firmenkontakt

Frank Hasler- Coach für Kitas und Schulen

Frank Hasler

Stettiner Straße (C/o Impressumservice Dein-Impressum) 41

35410 Hungen

01788940358



http://www.hasler-coaching.de

Pressekontakt

Freier Trainer und Coach in der Erwachsenenbildung

Frank Hasler

Stettiner Straße (C/o Impressumservice Dein-Impressum) 41

35410 Hungen

01788940358



http://www.hasler-coaching.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.