Frailex immun: Ideale Kombi fürs Immunsystem

Wichtige Nährstoffe plus Trigema-Maske für die Abwehr

Wie wichtig das Immunsystem ist, darauf weisen Ärzte immer wieder hin, wenn Grippewellen im Anmarsch sind. Auch in der Corona-Zeit sollte jeder daran denken, nicht nur Abstandsregeln einzuhalten, sondern auch seine Abwehr zu stärken und sich zu schützen. Dieser Empfehlung von Fachleuten trägt Frailex immun Rechnung.

Dabei handelt es sich um ein neues Produkt, das die Madaus & Lauscher GmbH, Bonn, zur Unterstützung des Immunsystems für Menschen ab 50 Jahren und die Risikogruppen entwickelt hat. Es enthält genau die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die nötig sind, um den Organismus zu stärken und besser zu schützen. Zehn Inhaltsstoffen wie B-Vitamine, hochdosiertes Vitamin C (mit 250 mg innerhalb der Limits der Schweizer Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung liegend) sowie Zink und Selen bescheinigt sogar die oberste europäische Lebensmittelbhörde EFSA die unterstützende Wirkung für die normale Funktion des Immunsystems.

Frailex immun gibt es in der Apotheke oder im Webshop unter https://shop.madaus-lauscher.de in einer Monatspackung für 12,44 Euro und zum doppelten Schutz auch in Kombination mit einer vom deutschen Textilhersteller Trigema gefertigten Mund-Nasen-Maske für den alltäglichen Gebrauch zum Preis von 24,99 Euro. “Damit die Masken für die Kochwäsche geeignet sind, bestehen sie je zur Hälfte aus supergekämmter Baumwolle und Polyester. Baumwolle allein hätte für die Anforderungen nicht gereicht, da beim Kochen die Einlaufwerte zu groß ausgefallen wären”, erklärt der Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der sich bei der Entwicklung der Community-Maske viele Gedanken gemacht hat. Durch diese ausgewählte Zusammensetzung trägt sich die bei 90 Grad waschbare und wiederverwendbare und somit umweltschonende Maske angenehm auf der Haut.

Mit den eingearbeiteten flexiblen und beschichteten Metallbügel lässt sich die Maske individuell und komfortabel auf dem Nasenrücken anpassen. So sorgt sie für mehr Schutz und Halt. Zwei Hinterkopf-Gummibänder bieten weiteren Tragekomfort: Die Ohren bleiben frei, was für jeden und ganz besonders für Brillen- und Hörgeräteträger von Vorteil ist.

“Frailex immun trägt dazu bei, die Abwehrkräfte zu stärken”, so Dr. Thomas Lauscher, Apotheker und Geschäftsführer von Madaus & Lauscher. “Es ergänzt die häufig nährstoffarme Ernährung, indem es die täglich konstante Zufuhr lebenswichtiger Stoffe sichert. Die Trigema-Maske für den normalen Gebrauch im Alltag mit dem Gütesiegel “Made in Germany” bietet einen guten Zusatznutzen, vor allem in einer von Covid 19 beherrschten Zeit, in der jeder Einzelne vorsichtig und verantwortlich mit sich und anderen umgehen sollte.” Außerdem empfiehlt er zur Stärkung der Immunabwehr gesunde Ernährung mit viel Gemüse und Obst, ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie ausreichend Schlaf.

Die Madaus & Lauscher GmbH, Bonn, entwickelt und produziert Gesundheitsprodukte. Einen Schwerpunkt bilden Präparate für die Altersfitness, die dem Alterssyndrom Frailty mit Auswirkungen wie Muskelschwäche, Gangunsicherheit und Vergesslichkeit – verbunden mit Bewegung – vorbeugen sollen. Dr. Thomas Lauscher und Dr. Andreas Madaus haben das Unternehmen 2016 gegründet; die beiden Pharmazeuten befassen sich seit mehr als dreißig Jahren mit Arzneimitteln. In ihrem Unternehmen entwickeln sie nach aktuellem Forschungsstand Präparate, die dazu beitragen, die körperliche und geistige Konstitution von Menschen ab 50plus langfristig zu erhalten oder zu verbessern.

