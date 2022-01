Fragen und Antworten zur Vorbereitung auf die AdA-Prüfung

Joachim von Hein hat nach 20- jähriger Prüfertätigkeit unter anderem zur Erlangung der Ausbildereignung seine Erkenntnisse aufgeschrieben. Mit diesem Bericht können sich Kandidaten aus dem Bereich Handwerk optimal vorbereiten, um die Prüfung in Teil 4 zu bestehen und zugleich gute Ausbilder zu werden.

Allenthalben wird über Fachkräftemangel geklagt, der zumindest teilweise darauf zurückzuführen ist, dass in der Vergangenheit zu wenig ausgebildet wurde.

Um auszubilden zu können muss der Ausbilder ein gewisses Fachwissen mitbringen. Diese Erkenntnis ist in den Jahren gereift, als es in der Vergangenheit möglich war, ohne arbeitspädagogische oder juristische Kenntnisse in einem handwerklichen Beruf ausbilden zu dürfen. Also hat man die Ausbildereignungsprüfung 2009 wieder eingeführt.

Dr. von Hein hat diesen Prozess hautnah miterlebt sowohl als Ausbilder und als Prüfer der Handwerkskammer. Aus dieser Zeit hat er über 170 Fragen mitgebracht, die den Prüflingen vorgelegt werden. Der vorliegende Reader ermöglicht es den Kandidaten, sich selbständig auf die Prüfung vorzubereiten.

Inhaltlich basiert das Werk auf Band 4 der Handwerker Fibel. Zur näheren Erklärung ist es sinnvoll die Fibel parallel mitzulesen. Leider gibt es keine Garantie und keine Haftung dafür, dass eine solche Vorgehensweise zum Erfolg, also zum Bestehen der Ausbildereignungsprüfung führt. Ganz sicher wird allerdings durch die Lektüre der Umgang mit dem Thema vertieft und die Ausbildung verbessert.

Das Lehrwerk ist im ersten Teil so gestaltet, das zunächst nur die Frage zu lesen ist und auf der Folgeseite die Antwort. Auf diese Weise können die Leserinnen und Leser in ihrer eigenen Lerngeschwindigkeit vorangehen und Fragen, die sie noch nicht richtig beantwortet haben, zu einem späteren Zeitraum wiederholen.

Damit sie die Prüfung schaffen muss es ihnen am Ende gelingen, jede Frage in etwa 60 Sekunden zu beantworten.

In der mündlichen Prüfung können weitere Fragen gestellt werden, auf die ist keine wortwörtliche Vorbereitung geben kann, weil sie größtenteils aus der Situation entstehen.

Die weitaus meisten Prüfungsfragen in dieser Phase werden vor dem Hintergrund der praktischen Ausbildereignungsprüfung gestellt.

Das das hier vorliegende Vorbereitungswerk enthält annähernd 300 Seiten. Es kostet als eBook 4,99 € und ist über Amazon zu beziehen

Dr. Joachim von Hein,

PR-Berater, Texter, Speaker und Netzwerker,

seit über 30 Jahren Journalist und

Ghostwriter.

Prüfungscoach und -berater

Hochschullehrer und Prüfer

Firmenkontakt

Ghostwriter

Dr. Joachim von Hein

Haldenstr. 40

44809 Bochum

0151 6572 2672

info@jvhein.de

http://www.Starterboerse.de

