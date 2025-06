Frag einen WEG-Verwalter ist „Unternehmen der Zukunft“

Das Online-Portal für WEG-Verwaltung erhält den gemeinsamen Preis des Deutschen Innovationsinstituts für Digitalisierung und Nachhaltigkeit (diind) und des DUP UNTERNEHMER-Magazins (DUP) am 12. Juni in Essen. Der Preis honoriert die unternehmerische Leistung des Gründers.

Das diind überprüft regelmäßig die unternehmerischen Aktivitäten und Geschäftspraktiken des deutschen Mittelstandes. In einem mehrstufigen Prüfungsprozess werden Innovationspotenzial, Nachhaltigkeit und die Zukunftsorientierung von mittelständischen Unternehmen untersucht. Dabei wird bewertet, ob Unternehmen proaktiv, engagiert und zukunftsfähig handeln und Unternehmer:innen erfolgreich den Wandel vom traditionellen Kaufmann zur modernen Führungskraft vollzogen haben.

Frag einen WEG-Verwalter hat dieses Prüfverfahren erfolgreich absolviert und gehört damit zu den diesjährigen Preisträgern. „Natürlich freuen wir uns und fühlen uns geehrt“, sagt Dirk Schubert, der im Unternehmen das operative Tagesgeschäft verantwortet. „Und das vor allem, weil wir in einer bzw. für eine Branche tätig sind, die eher als verschlafen im Bereich der Digitalisierung gilt“, so Schubert weiter.

Bei einer offiziellen Award Verleihung wird Brigitte Zypries, Schirmherrin, Bundeswirtschaftsministerin a.D. und Herausgeberin des DUP UNTERNEHMER Magazins, den Preis im Essener Weltkulturerbe Zeche Zollverein überreichen.

Frag einen WEG-Verwalter ist eines der größten Online-Portale für die WEG-Verwaltung in Deutschland. Es ist an über 3.100 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Die rund 9 Mio. Besitzer und Eigentümer von Eigentumswohnungen in Deutschland finden auf dem Portal ausschließlich sachkundige WEG-Verwaltungen.

