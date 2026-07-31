Founder Talks im Juli: Ideen, Mut und Innovation

Der Podcast beleuchtet Gründung und Innovation: mit dem Käpsele-Festival, den WOW Museen und Veranstaltungstipps für August.

Gründung beginnt mit einer Idee – Innovation entsteht, wenn daraus ein tragfähiges Konzept, ein Produkt oder eine neue Zusammenarbeit wird.

Die Juli-Beiträge des Podcasts „Founder Talks“ zeigen diese Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven: mit einer Gründerinnen-Geschichte aus der Erlebniswirtschaft, einem Bericht vom Käpsele Innovation Festival in Freiburg und neuen Veranstaltungshinweisen für den August.

Innovation zwischen Erlebnis, Unternehmertum und Wachstum

Im Gespräch mit Vanessa Kammermann geht es um die Entstehung der WOW Museen in Zürich und München. Die interaktiven Erlebnisräume verbinden optische Illusionen, Edutainment und Perspektivwechsel. Kammermann berichtet, wie aus einer zunächst ungewöhnlichen Idee ein privat finanziertes Unternehmen entstand und welche Unterschiede sie beim Aufbau der Standorte in Zürich und München erlebt hat.

Die Gründerinnen-Geschichte zeigt, dass Existenzgründung nicht immer einem geradlinigen Plan folgt. Neben Intuition und Begeisterung spielen Finanzierung, wirtschaftliche Tragfähigkeit, Teamaufbau und die Nähe zum jeweiligen Standort eine wichtige Rolle. Gerade beim Wachstum erwies sich der organische Aufbau in kleinen Schritten als wertvolle Erfahrung.

Käpsele Innovation Festival: Zukunft zum Anfassen

Einen zweiten Schwerpunkt bildet der Bericht vom Käpsele Innovation Festival, das am 16. Juli 2026 in der SICK-Arena Freiburg stattfand. Das Festival brachte Startups, Mittelstand, Wissenschaft, Investoren und weitere Akteure des Innovationsökosystems zusammen. Auf mehreren Bühnen, in Masterclasses, Startup-Pitches und Erlebnisstationen ging es um Künstliche Intelligenz, neue Technologien, Transformation und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.

Founder Talks war vor Ort und hat Eindrücke, Gespräche und Impulse in einem ausführlichen Audio-Beitrag gebündelt. Dazu gehören Beiträge aus dem Startup- und Innovationsumfeld sowie Gespräche mit Ulrich Schwellinger und ARC62.

Der Bericht macht deutlich, dass Innovation nicht allein auf Bühnen entsteht: Entscheidend sind auch Begegnungen, konkrete Anwendungen und der Austausch zwischen jungen Unternehmen, etabliertem Mittelstand und Wissenschaft.

Startups brauchen Sichtbarkeit, Netzwerke und Kooperationen

Die Juli-Inhalte zeigen Innovation in verschiedenen Phasen. Bei den WOW Museen steht der Weg von der Idee zum wachsenden Unternehmen im Mittelpunkt. Das Käpsele Innovation Festival wiederum zeigt, wie wichtig Plattformen sind, auf denen Startups ihre Lösungen präsentieren, Kontakte knüpfen und mögliche Partner kennenlernen können.

Damit greift Founder Talks zentrale Fragen der Existenzgründung auf: Wie wird aus einer Idee ein Geschäftsmodell? Wie können junge Unternehmen wachsen? Welche Rolle spielen Netzwerke, Finanzierung und regionale Innovationsökosysteme? Und wie kommen Startups, Forschung und Mittelstand miteinander ins Gespräch?

Veranstaltungshinweise für August 2026

Ergänzt wird das Juli-Programm durch die neue Folge mit Veranstaltungshinweisen für August 2026. Sie bietet einen kompakten Überblick über ausgewählte Netzwerktreffen, Workshops, Festivals und Konferenzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Themen reichen von Unternehmensnachfolge, Finanzierung und Kundengewinnung über GreenTech, Nachhaltigkeit und Markenaufbau bis zu Entrepreneurship und Innovation. Vorgestellt werden unter anderem Veranstaltungen in Bonn, Greifswald, Nürnberg, Bremerhaven, Hannover, Düsseldorf, St. Gallen, Oldenburg, Linz und Bergisch Gladbach sowie das European Forum Alpbach in Tirol.

Die Veranstaltungshinweise richten sich an Gründerinnen und Gründer, Startups, Selbständige, Nachfolgeinteressierte und alle, die Kontakte im Gründungsökosystem aufbauen oder vertiefen möchten. Neben Fachwissen stehen bei vielen Terminen Austausch, Feedback und Networking im Mittelpunkt.

Von Unternehmensnachfolge bis GreenTech

Zu den vorgestellten Formaten gehören der Sommerabend Unternehmensnachfolge in Bonn, ein Netzwerktreffen der Gründungswerft in Greifswald und ein Lunch & Talk zu Energie, GreenTech und Nachhaltigkeit in Nürnberg.

Weitere Stationen sind das Bremerhaven Founders’ Dock mit Startup-Pitch, das SP(B)EACH Festival in Hannover und der Founders’ Dialogue in Düsseldorf. Hinzu kommen der Tag des Gründens in St. Gallen, die Innovationskonferenz Growmorrow in Oldenburg, das Sommerfest der Startup-Community in Linz und das BRAND LAB zum Thema Markenaufbau und Markenrecht in Bergisch Gladbach.

Founder Talks verbindet Podcast, Information und Vernetzung

Founder Talks ist ein Podcast zu Existenzgründung, Startups, Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und Innovation im deutschsprachigen Raum. Moderator Holger Hagenlocher spricht mit Gründenden, Selbständigen, Investoren und Netzwerkpartnern über Erfahrungen, Trends und Herausforderungen im Gründungsökosystem.

Mit Interviews, Festivalberichten und monatlichen Veranstaltungshinweisen verbindet das Format persönliche Gründungsgeschichten mit aktuellen Entwicklungen und konkreten Möglichkeiten zur Vernetzung. Die aktuellen Beiträge und Podcast-Folgen sind auf founder-talks.de sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Founder Talks abonnieren und keine Folge verpassen

Wer sich für Startups, Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Innovation interessiert, kann Founder Talks auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, YouTube und weiteren Podcast-Plattformen abonnieren. So bleiben neue Gespräche, Berichte und Veranstaltungshinweise im Blick.

Founder Talks

Founder Talks ist der Podcast für Existenzgründung, Startups, Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und Innovation im deutschsprachigen Raum. Moderator Holger Hagenlocher spricht mit Gründenden, Startups, Selbständigen, Investoren und Netzwerkpartnern über Erfahrungen, Trends und Herausforderungen im Gründungsökosystem. Ergänzt wird das Format durch Netzwerktreffen, Festivalberichte und monatliche Veranstaltungshinweise.

Das Redaktionsbüro Hagenlocher mit Sitz in Singen am Hohentwiel ist Content-Lieferant und Service-Unternehmen zugleich. Es liefert Inhalte für Medien, wie Tageszeitungen, Zeitschriften, Fachmagazine und Online-Portale, übernimmt darüber hinaus auch die vollständige Redaktion von Medienangeboten, Kundenmedien (Corporate Publishing), Websites und Social Media-Kanälen.

Eigene redaktionelle Channels sind weitere Standbeine des Redaktionsbüros. So steht das Redaktionsbüro Hagenlocher hinter der Website „PR für Vereine“ (ein Info-Portal für Vereine und Verbände, das sich mit der Öffentlichkeitsarbeit/den Public Relations auseinandersetzt)..

Firmenkontakt

Redaktionsbüro Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Bühlstraße 2

78224 Singen

07731 7913361

07731 835547



https://www.redaktionsbuero-hagenlocher.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR

Holger Hagenlocher

Bühlstraße 2

78224 Singen

07731 7990344

07731 7990346



https://hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.